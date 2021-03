Il primo cittadino chiede la zona rossa

In aumento i casi ad Altavilla Milicia e il sindaco Pino Virga ha disposto da oggi la chiusura delle scuole. I casi in una settimana sono passati da 24 a 64.

”Informo la cittadinanza che a partire da oggi saranno sospese le lezioni in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado di Altavilla Milicia – si legge in una nota del sindaco – L’incremento dei contagi registrati nell’ultima settimana supera abbondantemente il rapporto di 250 casi ogni 100.000 abitanti; soglia oltre la quale, ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza 17 del 4 marzo 2021 del Presidente della Regione Siciliana, le attività didattiche devono svolgersi con modalità a distanza.

Per tale ragione, e nelle more della probabile imminente emanazione della relativa ordinanza da parte del Presidente Musumeci, ho disposto prudenzialmente, e non senza profondo dispiacere, la chiusura delle nostre scuole”.

A poche ore a distanza sono morti due fratelli Salvatore e Gaspare Lombardo. Questa notizia campeggia sulla pagina Facebook del Comune.