Il dolore dei colleghi

Vigili del fuoco a lutto per la morte di Miro Noto, 52 anni. Il Covid lo ha strappato agli affetto della moglie e dei tre figli. Un dolore forte per tutti amici e colleghi che apprezzavano le capacità e la bontà dell’uomo e del pompiere.

“Oggi è un giorno triste – scrive Enzo Di Miceli – Vorrei che questa notizia non mi fosse mai giunta, ed invece non posso fare a meno di apprendere che questo virus ha fatto un altra vittima. Casimiro, voglio ricordarti così!

Sorridente, disponibile, sincero e professionale. Oggi la famiglia dei Vigili del Fuoco di Palermo ed in particolare il Distaccamento Porto, perde una grande persona. Riposa in pace e da lassù, vigila su tutti i tuoi cari ed anche su di noi. Non ti dimenticheremo mai, rimarrai sempre nei nostri cuori”.

“Ciao Miro, – scrive Nicola Pesca – questo maledetto virus non ti ha dato scampo, rimarrai per tutti noi il collega, l’amico che tutti vorrebbero avere , che la terra ti sia lieve. Miro aveva 52 anni, lascia la moglie e tre figlie adolescenti”.

“Ti conoscevo – scrive Gaspare Prestifilippo – e devo dire che eri una persona veramente speciale. Di Miceli ti ha descritto bene. Ci mancherai. Condoglianze alla famiglia”.

“. “. “Non posso ancora credere alla notizia pervenutami stamattina….ti ricorderò sempre con il sorriso e pieno di vita …come lo eri al nostro corso CS…..che Dio ti abbia in gloria caro collega

“Non posso credere a questa brutta notizia – Attilio Cascio – Un Amico un Uomo un collega speciale, ha fatto parte del mio peregrinare per la sicilia. Dispiaciuto dispiaciuto dispiaciuto. Ti ricorderò col tuo sorriso sul viso. Ciao Casimiro”.

“Un giovane collega, colpito dal virus che muore, deve farci riflettere e sollecitare chi si muove con superficialità, sottovalutando il pericolo”.

“Non ci sono parole per commentare la perdita di un collega – scrive Fabio Di Prima – che ha vissuto con spirito di abnegazione ed altruismo. Ti avevo fatto ridere con le mie “Fabiate” e col passare del tempo mi avevi superato nel creare freddure col fine di allietare le nostre giornate lavorative. Nessuno muore su questa terra finché resta vivo nel cuore di chi resta”.