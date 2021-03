Sono 515 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 19.196 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,7%, ancora in crescita rispetto a ieri. La regione è nona nel contagio giornaliero di oggi.

Le vittime e i nuovi contagi

Le vittime sono state 19 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.254. Il numero degli attuali positivi è di 15.399, con una diminuzione di 1.321 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.817.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 313 casi, Catania 90, Messina 23, Siracusa 18, Trapani 21, Ragusa 11, Caltanissetta 19, Agrigento ed Enna 10 casi per ciascuna provincia.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 789; 9 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 120, tre in meno

Terremoto a Corleone dopo il vaccino al sindaco

Il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi si è dimesso. Il primo cittadino è stato travolto dalle polemiche dopo che il Nas dei carabinieri ha presentato una informativa alla procura di Termini Imerese sulla vaccinazione anticipata. Il sindaco ha confermato che ha ricevuto la prima dose di vaccino l’8 gennaio e la dose di richiamo il 31 gennaio.

La vicenda rischia di spaccare la giunta

“Il linciaggio mediatico del sindaco di Corleone è inaccettabile. Invece di chiedere più vaccini per tutti ci stiamo cimentando in una inutile polemica alimentata da uno sterile populismo vaccinale. Al mio amico Ciccio dico: ripensaci” afferma l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano intervenendo in difesa del sindaco del comune palermitano travolto dalle polemiche per essersi fatto somministrate le due dosi di vaccino anti-Covid. Lo fa in pieno dissenso con le dichiarazioni rese invece dal Presidente Nello Musumeci anche se poi cerca di mitigarne la portata pur difendendo Nicolosi.

Ma i casi accertati sarebbero decine

La Procura di Palermo e la Procura di Termini Imerese stanno indagando, dopo la segnalazione dei carabinieri del Nas, su decine di presunti ‘furbetti’ del vaccino anti Covid. Sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri sono finiti i centri di vaccinazione di Corleone, Petralia Sottana, il Giglio di Cefalù, Villa delle Ginestre, Policlinico, Fiera del Mediterraneo e Civico di Palermo.

Tra i casi sospetti segnalati, oltre a quello del sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi (che oggi si è dimesso) e della giunta, diversi amministratori locali, un ex magistrato, un alto prelato ed esponenti delle forze dell’ordine a cui il vaccino sarebbe stato somministrato prima che rientrassero tra le categorie autorizzate.