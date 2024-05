Al fine di innalzare i livelli di sicurezza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, contemperando e garantendo le esigenze e le legittime aspettative tanto dei residenti quanto degli esercenti e dei loro avventori sono stati intensificati i servizi di prevenzione e controllo del territorio interforze localizzati in quelle zone cittadine ove, nel corso dell’ultimo periodo, sono stati registrati episodi legati a reati predatori.

I controlli

In particolare, i servizi interforze hanno interessato l’asse di corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra l’arco di Porta Nuova fino a piazza Marina, nucleo centrale del percorso “Arabo-Normanno” nonchè itinerario turistico giornalmente percorso da numerosi avventori e caratterizzato dalla presenza di esercizi dalla diversificata offerta commerciale, nonché il tratto compreso da via Maqueda fino a piazza Giulio Cesare.

L’asse viario è stato pattugliato e presidiato da equipaggi appiedati ed automontati della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno cercato di rendere tangibile il senso di sicurezza in un’area ove l’alto afflusso di persone ai siti turistici rischia di attirare anche malintenzionati inclini a reati predatori. Gli operatori sono stati impegnati in stringenti attività di controllo a persone e mezzi attraverso la predisposizione di posti di controllo, dislocati nelle vie: via Maqueda, Piazza Villena, Piazza Marina, Piazza San Francesco di Paola, Piazza Regalmici.

I servizi

Nel corso dei suddetti servizi sono state elevate 6 contestazioni al codice della strada. è stato effettuato il sequestro amministrativo di un veicolo ed il ritiro della patente di guida. Le sanzioni accertate ammontano ad un importo pari a 1270 euro. Nel corso dei suddetti servizi di prevenzione, sono state identificate 182 persone, controllati 32 veicoli, accertate 6 violazioni del Codice della Strada.

Sempre nel corso di questo fine settimana, sono proseguiti senza sosta anche i servizi straordinari di controllo del territorio riconducibili al protocollo di sicurezza “Alto Impatto”. L’attività, volta ad incidere sugli indici di sicurezza, reale e percepita, ha fatto tappa a piazza S.Anna e via Spinuzza.

Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e personale dell’Asp hanno assicurato una significativa presenza sul territorio ed un incisivo vaglio sul rispetto dei requisiti di legge da parte degli esercenti.

Le multe

Nel corso dei suddetti controlli sono stati ispezionati diversi esercizi commerciali e riscontrate gravi irregolarità in tre di essi: irregolarità per manuale Haccp e carenze igieniche che hanno comportato un verbale di 6000,00 euro. La mancata emissione di scontrini fiscali, irregolarità per la somministrazione di alimenti e bevande in assenza di licenza ed irregolare occupazione di suolo pubblico con verbali di 5186,00 euro.

Nell’ambito dei servizi ad Alto impatto sono state identificate 162 persone, controllati 54 mezzi ed elevate 17 contravvenzioni al codice della strada per un importo superiore a 12.500 euro.

Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e alla repressione di quei fenomeni connessi all’abuso di sostanze alcoliche. A tal proposito, con l’ausilio di strumentazione tecnica la Polizia Stradale e personale appartenente al Commissariato di P.S. “San Lorenzo” e dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato, hanno effettuato posti di controllo in viale dell’Olimpo per assicurare che la popolazione giovanile e non guidi in condizione di sicurezza. Nel corso del dispositivo di sicurezza sono state controllate 25 persone e 18 veicoli, effettuati 16 i controlli con etilometro con drug test, oltre che elevate 4 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza.

Complessivamente, nel corso dei servizi effettuati nel corso del week end, sono stati identificate 369 persone, controllati 104 veicoli, accertate 27 violazioni del Codice della Strada e elevate sanzioni pari a 24.956 euro.

I servizi proseguiranno nel corso delle prossime settimane.

