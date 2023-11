Proseguono i servizi di controllo del territorio ed anche nel corso delle ultime ore, è stata effettuata l’ennesima operazione interforze riconducibile al protocollo di sicurezza denominato Alto Impatto che ha visto le Forze di Polizia presidiare le zone calde della movida cittadina.

Nel dettaglio, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, coadiuvati da Polizia Municipale e personale dell’Asp, sono state impegnate lungo gli assi viari della movida, segnatamente piazza Caracciolo, piazza S.Domenico, dintorni della Vucciria, piazza Cassa di Risparmio, piazza S.Anna e luoghi adiacenti, la zona dei Candelai e Borgo Vecchio.

In particolare, sono stati condotti mirati servizi ad assetto interforze che, simultaneamente, nelle citate aree hanno agito con finalità di prevenzione e contrasto, non solo delle manifestazioni di criminalità diffusa, ma anche di tutti quei fenomeni e condotte improntate all’illegalità, incidenti sulla percezione di sicurezza, in modo da contemperare e garantire le esigenze e le legittime aspettative tanto dei residenti quanto degli esercenti e dei loro clienti.

Il comitato provinciale

L’attenzione è rivolta inoltre, conformemente alle indicazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, in particolare verso i luoghi di maggior richiamo e aggregazione, dove sono solite riunirsi persone che assumono comportamenti molesti e rissosi perlopiù derivanti dall’abuso di bevande alcoliche.

Nel corso dei servizi, sono stati effettuati accertamenti ispettivi in numerosi locali, in alcuni dei quali sono state riscontrate rilevanti irregolarità che hanno condotto a sanzioni il cui valore complessivo sfiora i 25.000 euro. In un pub di via Alloro sono state riscontrate irregolarità di natura sia amministrativa che penale: l’abusiva occupazione di suolo pubblico per la presenza di tavolini su strada e la violazione del regolamento comunale sui dehors. In relazione a tale esercizio è risultato che fossero stati installati tendoni non autorizzati ed è stato contestato il mancato ampliamento della Scia sanitaria. Infine, accertate carenze igienico sanitarie ed il mancato adeguamento del manuale HACCP.

I controlli nel centro storico

I riscontri presso un pub della zona di via Roma hanno portato in rilievo carenze, igienico sanitarie e strutturali. Tali riscontri hanno già comportato sanzioni del valore di 1000 euro ed il mancato adeguamento alla norma entro la data comunicata comporterà altra sanzione più pesante e l’eventuale chiusura dell’esercizio.

Segnalata, inoltre, la mancanza di rilevatore del tasso alcolemico e l’installazione di tendoni non autorizzati. Presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di via Roma era, invece, assente il rilevatore di tasso alcolico. Al titolare di un panificio di corso Vittorio Emanuele è stata, inoltre, contestata la mancata emissione di documentazione fiscale.

In un pub nei pressi della Vucciria, è emerso come, a fronte di 7 lavoratori impiegati, uno fosse irregolare. Emersa, inoltre, l’omessa formazione di tutti i lavoratori e l’omessa visita medica in relazione a tre di essi. Tali, ultime irregolarità comporteranno sanzioni superiori ai 18.000,00 euro. Complessivamente, sono state identificate 248 persone e controllati 8 esercizi.

