Altra giornata di incendi e caldo in Sicilia, paura e disagi nel Palermitano

Ignazio Marchese di

17/07/2023

Nuova giornata di incendi in provincia di Palermo. Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati per fronteggiare le fiamme ad Altofonte nella zona di Giacalone e nel partinicese. Qui ci sono stati diversi roghi tra Partinico, Balestrate e Trappeto. Le fiamme sono divampati nella zona del santuario Madonna del Ponte, nella zona del cimitero di Balestrate e nella zona di via Giambruno a Trappeto.

Gli incendi dei giorni scorsi

I vigili del fuoco e i forestali sono stati impegnati nello spegnimento di diversi incendi in provincia di Palermo. I roghi sono divampati a Partinico, Castellana Sicula, Corleone a Bagheria, Termini Imerese e Monreale.

Gli incendi hanno divorato ettari di macchia mediterranea, boschi e sterpaglie. Pompieri e forestali hanno protetto le abitazioni minacciate e le aziende agricole.

Altra nottata di incendi

Altra serata e nottata di incendi a boschi e macchia mediterranea nella provincia Palermitana. L’aumento esponenziale delle temperature sta coincidendo con questa impennata di roghi. Ad essere messe in pericolo anche alcune abitazioni nelle zone a cavallo tra Misilmeri e Bolognetta, i vigili del fuoco sono riusciti fortunatamente a preservare gli immobili e ad evitare danni ben peggiori.

Case minacciate

Le case sono state minacciate dal fuoco a Misilmeri e Bolognetta in particolare. Per l’esattezza in contrada Scozzari a Misilmeri e sulla statale 121 di Bolognetta dove nei pressi insistevano alcuni immobili. I pompieri hanno anzitutto circoscritto le fiamme per evitare la loro avanzata, creando una vera e propria barriera. Per tutta la notte incessanti i lavori per spegnere tutto e mettere in sicurezza.

Nella zona del Partinicese

Altri incendi si sono sviluppati anche nella zona del Partinicese. Fuoco nelle aree rurali tra Partinico, Trappeto e Balestrate. Le situazioni più pericolose potenzialmente ai piedi della “montagna del re” a Partinico e nei pressi del santuario della Madonna del ponte. In tutti i casi i vigili del fuoco, grazie al loro lavoro, hanno evitato che le fiamme potessero ulteriormente propagarsi. I danni sono stati molti limitati, nessun ferito e neanche problemi alle cose. Sempre a Partinico fuoco sulla provinciale 17, sulla statale 186 in direzione Borgetto e nella zona del cimitero dove è andato in fiamme un canneto.

A fuoco anche cassonetti ed auto

Le squadre antincendio sono intervenute anche ad Altavilla Milicia nel deposito dell’isola ecologica dove sono andati in fiamme quattro mezzi della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. La zona è stata bonificata ed è stato evitato che l’incendio potesse svilupparsi di nuovo. Incendi di sterpaglie e macchia mediterranea ad Altofonte, I pompieri sono intervenuti per due auto in fiamme: una ad Isola delle Femmine e una in autostrada nella zona di Carini. Infine diversi interventi per spegnere i roghi di cassonetti a Palermo nella zona di via Villagrazia e nei pressi della stazione centrale.