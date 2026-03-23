Atmosfere orientali e tessiture di droni, echi di musiche antiche e melodie sinuose e cosmiche che si intrecciano in un continuum ipnotizzante da fruire in posizione distesa. Martedì 24 marzo, alle ore 21, Zo Centro culture contemporanee di Catania ospita la performance dal vivo del musicista e compositore palermitano Gianni Gebbia che presenta i suoi ultimi due ultimi album in solo – “Calor” e “Vapor”, pubblicati dalla label palermitana Objet-a -, in versione sleep concert, un ascolto immersivo e dilatato. A chi volesse vivere l’esperienza in questa modalità, consigliamo di munirsi in anticipo di un comodo tappetino per distendersi e lasciarsi attraversare dal suono in maniera confortevole.

“Vapor” proietta in in un futuro antico e in una dimensione cosmica, grazie al bansuri, flauto della tradizione musicale indiana, vero protagonista dell’album, insieme ai sassofoni jazz, strumento principe della musica di Gebbia. La dimensione cosmica è garantita dall’elettronica, per un viaggio nello spazio interiore. “Calor” è un viaggio sonoro che intreccia le atmosfere rarefatte del flauto indiano bansuri, la forza evocativa del sax soprano e le profondità dell’elettronica. Un’esperienza immersiva tra improvvisazione, minimalismo e sperimentazione, dove respiro, gesto e tecnologia si fondono in una narrazione vibrante e ipnotica.

Il concerto è inserito nella rassegna AltrePartiture, sezione di “Partiture”, la rassegna dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, pensata, in collaborazione con Nuovo Imaie, ad accogliere progetti artistici trasversali e d’ibridazione tra generi, debutti discografici e voci emergenti, progetti musicali nati da residenze di creazione e modalità di fruizione che sfuggono a definizioni facilmente codificate.

Biglietti: € 10, ridotto € 8. Prevendita on line

Info al numero 0958168912, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13. Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia), 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Gianni Gebbia

Prezzo: 10.00

Info: Il 24 marzo la sezione di “Partiture”, la rassegna di Zō Centro culture contemporanee di Catania dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, che guarda ai progetti artistici trasversali e d’ibridazione tra generi, ospita la performance live del sassofonista e flautista palermitano che presenta i suoi ultimi due ultimi album in solo – “Calor” e “Vapor”, in versione sleep concert, un ascolto immersivo e dilatato

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