Sabato 28 novembre, alle ore 21, il secondo appuntamento della stagione 2026-2027 di “AltreScene”, la rassegna di arti performative dedicata alla drammaturgia contemporanea di Zō Centro culture contemporanee di Catania ospita, in esclusiva siciliana, “Altri libertini”, messinscena dell’omonimo esordio letterario di Pier Vittorio Tondelli della pluripremiata Compagnia Licia Lanera che torna nella programmazione di Zō con lo spettacolo premiato ai Premi Ubu 2025 come “miglior testo non originale”. Una presenza – quella della compagnia fondata dall’attrice, regista e drammaturga barese – che ha accompagnato gli ultimi 10 anni di “AltreScene” e che ora celebra il 25° compleanno di Zō. Con la drammaturgia dello stesso Tondelli, Licia Lanera, che cura adattamento e regia, è in scena insieme con Giandomenico Cupaiuolo, Danilo Giuva e Roberto Magnani. Una coproduzione dalla Compagnia Licia Lanera con Teatro delle Albe / Ravenna Teatro.





Prima dello spettacolo, alle 17, la Compagnia Licia Lanera incontrerà (a ingresso libero) il pubblico e approfondirà il ruolo della ricerca nel processo di scrittura drammaturgica, con particolare attenzione al rapporto tra narrazione e messa in scena e alle possibilità di adattamento teatrale dei testi narrativi. L’incontro sarà facilitato da Simona Scattina, docente di Discipline dello spettacolo all’Università di Catania, e rientra nelle attività previste da “Ecdisi, artisti nei territori”, progetto di residenze artistiche 2025–2027 sostenuto dalla Regione Siciliana e dal Ministero della cultura.

Una scena di “Altri lbertini” della Compagnia Licia Lanera. Da sinistra Licia Lanera, Roberto Magnani, Danilo Giuva e Giandomenico Cupaiuolo. Foto di Manuela Giusto

Pubblicata per la prima volta nel 1980 da Feltrinelli,“Altri libertini” è l’opera prima di Pier Vittorio Tondelli, giornalista, saggista, drammaturgo e scrittore emiliano, scomparso prematuramente nel 1991. Poco dopo la sua pubblicazione, il testo fu sequestrato per oscenità e l’autore fu processato, in seguito assolto con formula ampia. Con il passare degli anni Tondelli intervenne più volte sul testo originale, revisionandolo anche in senso “morale”. Nonostante il caso giudiziario, “Altri libertini” ottenne un grande successo per la sua trasgressione e attualità unite ad un linguaggio vivo, giovanile e dialettale. Definito dall’autore stesso un “romanzo ad episodi”, autosufficienti ma fortemente connessi al senso unitario dell’opera, ha per protagonisti giovani emiliani degli anni’70 desiderosi di libertà perché incompresi e rifiutati dal contesto sociale e politico in cui vivono. I libertini sono soli, di una solitudine intima, interna e personale; un vuoto esistenziale che provano a colmare abbandonando la provincia, assumendo droghe e alcol o facendo sesso, sopravvivendo a volte, autodistruggendosi altre.





Danilo Giuva, Roberto Magnani e Licia Lanera in “Altri libertini”, foto di Manuela Giusto

Nel 1985 Tondelli ridusse il romanzo per il teatro debuttando l’anno successivo nella sua Correggio. Dalla morte di Tondelli, per la prima volta in Italia, Licia Lanera ha ottenuto i diritti per la messa in scena dell’opera che ha debuttato due anni fa.“Altri libertini” è uno spettacolo che attraversa le inquietudini di una generazione fatta di solitudine, desiderio e bisogno di libertà. Dei sei racconti che compongono il romanzo, Lanera ha scelto “Viaggio”, “Altri libertini” e “Autobahn”. I tre racconti si incastrano drammaturgicamente, creando un fil rouge per una messa in scena a quattro corpi e quattro voci: Cupaiuolo, Giuva, Magnani e la stessa Lanera che, attraverso un attento e delicato adattamento drammaturgico, si fa portavoce di una generazione, la sua e quella di Tondelli: la generazione degli anni 80. Lanera vive i propri quarant’anni in un momento storico e politico di feroci cambiamenti e prende spunto dalla propria biografia e da quella dei suoi compagni di viaggio che, pur essendo sulla scena, combattono un’eterna lotta alla rappresentazione, cercando la propria verità nelle parole tondelliane.

Una scena di “Altri lbertini” della Compagnia Licia Lanera, foto di Manuela Giusto

Licia Lanera: «Perché ho scelto “Altri libertini”? Al di là del piacere letterario nell’affrontare questi personaggi con la loro lingua meticciata e regressiva, e quello teatrale di occuparmi di personaggi in tumulto, ci doveva essere dell’altro; qualcosa di più profondo che avesse a che fare con me, con la mia vita, con i miei quarant’anni, con le mie origini. Innanzitutto un aspetto politico: mi sono messa in relazione con la parola “reflusso”, cioè il momento esatto in cui è cominciato quel processo in cui la politica perde terreno, il capitalismo avanza e la cosa pubblica viene sostituita dal privato. Questo processo è arrivato fino a noi e ci pone davanti alla fine dell’ideologia e alla presenza totalizzante del privato nelle narrazioni contemporanee. Ed è questo processo che condanno, che soffro ma di cui sono parte, in cui soccombe anche la mia di narrazione, dai social al teatro».





Licia Lanera in “Altri libertini”, foto di Manuela Giusto

«Io e i miei compagni di viaggio ci siamo messi addosso l’etichetta di altri libertini – prosegue la nota di Lanera -, vitelloni nati nel secolo scorso, senza figli, animali notturni, poca grazia nel nostro stare al mondo, bestie solitarie terrorizzati dalla solitudine. Lo spettacolo mette in scena “Altri libertini”, ma fugge dalla rappresentazione continuamente, gli attori si appropriano di quelle parole e alla fine Tondelli non esiste più se non nei corpi nella carne negli sputi degli attori, nelle loro biografie. Io, con il mio corpo in scena, sono lì “in borghese” a combattere questa personale guerra alla rappresentazione, sono lì a confondere, a ricordare continuamente allo spettatore che siamo in un teatro a rievocare i morti attraverso il corpo dei vivi».

Biglietto: € 20 Abbonamento ad “AltreScene 2026-2027”: € 120, ridotto € 80 per gli studenti. Gli abbonamenti sono acquistabili esclusivamente presso gli uffici di Zō da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 13. Info al numero 095.8168912. : 6, Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia), 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Compagnia Licia Lanera

Prezzo: 20.00

Info:

Sabato 28 novembre la stagione 2026-27 di “AltreScene”, la rassegna teatrale di Zō Centro culture contemporanee di Catania, prosegue con la messinscena da parte della pluripremiata Compagnia Licia Lanera, dell’omonimo esordio letterario di Pier Vittorio Tondelli che ottenne un grande successo per la sua trasgressione e attualità unite ad un linguaggio vivo, giovanile e dialettale. Nel pomeriggio l’incontro con il pubblico

Link: https://dice.fm/event/avx7dq-altri-libertini-28th-nov-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets?lng=it

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.