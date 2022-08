Nei giorni 11 e 12 agosto

Arriva un altro riconoscimento internazionale per l’Orchestra Jazz Siciliana, dopo il successo al Festival di Toulose in Francia, l’OJS al 43° World International Festival di Amersfoort in Olanda in programma nei giorni 11 e 12 agosto.

Un altro evento internazionale

Dall’Olanda un altro importante riconoscimento internazionale per l’ensemble della Fondazione The Brass Group. L’OJS è stata invitata a salire sul palco di uno dei più importanti festival di musica jazz al mondo, il World International Festival di Amersfoort che si svolge dal 4 al 14 agosto. Ben due concerti sul main stage del Festival Jazz che vede protagonisti i componenti dell’OJS, in scena l’11 ed il 12 agosto con già tutto esaurito con 2.400 biglietti venduti. L’attività internazionale sigla la realizzazione di scambi culturali e artistici e rientra in un protocollo d’intesa registrato nei mesi scorsi grazie al lavoro del Servizio International PR e Marketing del The Brass Group diretto dal Maestro Fabio Lannino. In Olanda, l’OJS interpreterà un programma appositamente commissionato per Trijntje Oosterhuis, solista dei concerti olandesi.

La promozione delle bellezze siciliane

All’interno delle iniziative, è prevista anche un incontro che include anche una degustazione “Taste of Sicily” promossa dall’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo e curata dallo chef Rosario Matina di esperienza internazionale, alla presenza di personalità, giornalisti stranieri ed opinion-makers per la promozione delle bellezze artistiche, culturali ed enogastronomiche della nostra isola. “Essere presenti ad un Festival Internazionale come quello di Amersfoort – dice Manlio Messina, assessore regionale al Turismo – è per la nostra amministrazione e tutti noi siciliani una grande opportunità di promozione turistica e culturale. La musica ed in particolar modo il jazz è sicuramente un mezzo immediato che non ha confini e che permette di far conoscere all’estero le nostre eccellenze”.

Direzione artistica a John Clayton

La direzione d’orchestra sarà affidata anche a John Clayton, uno dei più grandi direttori d’orchestra jazz viventi. Il leggendario contrabbassista dirigerà pure la The New Jazz Orchestra. Nel programma delle esibizioni che vedono protagonista l’OJS sono previsti in particolare brani con le musiche di Stevie Wonder ed altri come Marianela arrangiato dal Maestro Ignazio Garsia, Viento Caliente arrangiato dal Maestro Riina e OJS arrangiato dal Maestro Antonino Pedone. “Il Maestro Garsia è una persona speciale – dice il Maestro Domenico Riina ., ha sacrificato la sua vita, la sua carriera di pianista, di compositore e arrangiatore per il jazz. E’ uno dei più autorevoli protagonisti della vita musicale italiana avendo contribuito, in modo determinante, alla diffusione, alla crescita e allo sviluppo della musica jazz in Sicilia e in Italia, più specificamente per il jazz orchestrale”