Un'idea del Brass Group

La musica in smart working non smette di stupire. Un mosaico di musicisti isolati e assemblati in un video, ognuno da casa propria e con la propria parte strumentale, per eseguire un brano simbolico. “La Felicità” è il messaggio che in questo particolare momento storico la Fondazione the Brass Group desidera diffondere grazie alla realizzazione di un video con testimonial d’eccezione Simona Molinari da Milano, Peter Cincotti da New York e l’Orchestra Jazz Siciliana dalla Sicilia diretta dal Maestro Domenico Riina.

Ogni componente ha realizzato la propria parte con un semplice smartphone o una webcam, rigorosamente presso la propria abitazione, per poi realizzare un unico video. Il risultato è il brano musicale della cantautrice Simona Molinari, La Felicità, primo singolo estratto dal suo album Dr. Jekyll Mr. Hyde, pubblicato in concomitanza con la partecipazione della cantante al Festival di Sanremo 2013 con cui già allora era in coppia con Peter Cincotti e grazie al quale si è aggiudicata un disco d’oro per le oltre 15.000 vendite in digitale.

Il sipario del Brass si apre virtualmente con una canzone simbolo perché vuole affermare l’unione delle comunità in diversi luoghi con un unico leit-motiv: la musica che incoraggia, rincuora pensando in modo positivo, dando forza d’animo, quasi come fosse una rinascita. Un omaggio in parole e note per tutti. “Il Jazz è vita, creatività, arte, unione, condivisione – dichiara il presidente della Fondazione, il Maestro Ignazio Garsia – è per tale ragione desideriamo stare vicino, attraverso questo video, a tutti coloro che stanno a casa o che lottano ogni giorno per sopravvivere. Un pensiero particolare di dedica va agli angeli del nostro tempo, i medici, gli infermieri, gli operatori civili e tanti tanti altri che stanno aiutando il prossimo”.

Sull’iniziativa interviene anche il direttore dell’Orchestra Jazz Siciliana, il Maestro Domenico Riina: “l’OJS, da me diretta virtualmente, ha voluto fortemente portare avanti questo progetto, questo momento d’amore per tutta la comunità. La musica giunge al cuore di ognuno di noi. Per ciò ritengo che il videoclip realizzato possa essere considerato un omaggio verso tutti. Questo periodo ci ha insegnato a lavorare online, a incontrarci sul web ma, nello stesso tempo, ci ha fatto riscoprire e apprezzare di più i rapporti umani. Noi cerchiamo di essere positivi riprogrammando tutte le attività didattiche e concertistiche. Tante belle idee sono emerse e restando a casa faremo tesoro di quest’emergenza per poterle realizzare ben presto”. Ed infine anche il direttore artistico della Fondazione the Brass Group Luca Luzzu interviene “In attesa della nuova stagione, un nuovo modo per stare vicini a tutti coloro che amano la musica ed al nostro pubblico aggiungendo un nuovo tassello all’offerta culturale della Fondazione”.