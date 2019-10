Ecco gli istituti dove non è iniziato il servizio

Siamo al 2 ottobre ed ancora non si ha nessuna certezza sulla data di avvio del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili delle scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Bagheria.

Sia gli allievi che gli operatori aspettano dall’inizio dell’anno scolastico che il servizio possa essere avviato ma dal comune ancora non è giunta una comunicazione chiara circa la data effettiva di inizio.

Anche le cooperative ed associazioni che hanno preso in carico dallo scorso anno questo tipo di servizi attendono una risposta in termini economici dal comune.

Gli operatori sono ancora in attesa dei pagamenti relativi all’ultima parte dello scorso anno scolastico.

Disagi anche in alcune scuole di Palermo. In alcune direzioni didattiche tutto è filato liscio e gli operatori hanno già iniziato a lavorare.

In altre nonostante gli incarichi firmati al Comune al momento della convocazione e nonostante la continuità in alcuni casi il servizio di fatto non è ancora partito.

Mancano all’appello vari istituti tra cui la Rosolino Pilo, la scuola Sciascia, il Capuana, la Tomaselli, Marconi, Monti Iblei, Abba Alighieri, Cruillas, Politeama e Sperone.

Agli alunni non viene garantito il diritto all’assistenza che loro spetta per legge.

In altre scuole anche della provincia tutto invece è iniziato regolarmente con l’avvio dell’anno scolastico.