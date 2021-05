Tre giovani imprenditori creano l'amaro dal gusto siciliano

Amaro UNICO siciliano

Nuovo prodotto di eccellenza

Essenza di Avocado e Agrumi siciliani

L’amaro UNICO nasce da un’idea di tre giovani imprenditori di Palermo che dopo aver creato la Compagnia Mediterranea Liquori, che si occupa di distribuzione di alcolici.

Il nuovo amaro siciliano è un concentrato di Sicilia che unisce infusi di agrumi freschi siciliani e infuso di avocado fresco siciliano, erbe aromatiche e acqua di sorgente, senza aromi e coloranti artificiali. Gli ingredienti vengono trasformati in amaro UNICO presso la Sclafani Liquori di Bolognetta, azienda specializzata nella creazione, personalizzazione e imbottigliamento dei liquori.

L’ingrediente più particolare e innovativo è certamente l’avocado, che non tutti conoscono come sapore e caratteristiche uniche, che nasce nell’America centro-meridionale, ma che grazie al clima favorevole della Sicilia cresce anche qui con il suo gusto eccezionale. L’avocado ha un sapore delicato, ma riconoscibile e la polpa cremosa in piena maturazione.

L’avocado e gli agrumi scelti, arance dolci, mandarini e limoni, una volta raccolti e selezionati vengono messi in alcool per l’infusione. Successivamente, l’infuso viene unito ad acqua di sorgente, zucchero e all’infuso di erbe aromatiche. Completata la magia viene messo in una bottiglia elegante e raffinata, semplice e d’impatto allo stesso tempo.

L’amaro UNICO si presenta di colore ambrato e luminoso e all’olfatto ha note di agrumi che persistono e via via lasciano spazio all’avocado e alle erbe aromatiche per dare vita ad un equilibrato sapore dolce e amaro, dalla consistenza morbido e setoso.

Messo in freezer mantiene le sue caratteristiche uniche accentuando la sua morbidezza al palato.

UNICO può essere gustato come digestivo a fine pasto o con ghiaccio ed è ottimo anche per preparare cocktail come il Negroni Unico e Unico Americano.

L’amaro UNICO può essere acquistato su InSicilia.com – l’ecommerce di prodotti siciliani che spedisce in tutta Italia, e non solo, l’eccellenza dell’enogastronomia siciliana.