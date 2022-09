Crisi e disservizi in Amat, Giunta approva delibera per il rilancio aziendale

Pietro Minardi di

30/09/2022

Rilanciare il trasporto pubblico locale attraverso l’attuazione di piani per il superamento della crisi aziendale e per il miglioramento dei servizi di Amat. Questo è in sintesi il contenuto della delibera, approvata dalla Giunta Comunale su proposta dell‘assessore Maurizio Carta, relativa all’attuazione, da parte dell’azienda partecipata, del piano di risanamento ed efficientamento.

Documento nel quale sono contenute le misure necessarie al superamento della crisi aziendale e del miglioramento dei servizi, ad oggi fiaccati dalla carenza di personale e di mezzi in circolazione. Fatto resosi evidente in questi giorni post elezioni, nei quali oltre 150 autisti hanno richiesto dei permessi per potere esercitare il loro ruolo da rappresentanti di lista. Fatto che ha lasciato l’azienda sguarnita di importanti risorse da impiegare in strada.

Cosa prevede la delibera su Amat

In attesa che si sblocchi lo scorrimento della graduatoria per l’inserimento di nuovi autisti, la Giunta chiede all’azienda chiede la redazione e l’attuazione del piano industriale. Atto che deve prevedere al suo interno una strategia efficace per migliorare i servizi ed offrire una visione prospettivo del trasport pubblico. Ciò per potenziare i collegamenti fra centro e periferia e per prevedere forme di parziale autofinanziamento, nonchè l’aumento delle entrate derivato dai servizi emessi.

La Giunta, pertanto, come atto propedeutico al risanamento ha approvato il “Piano della Sosta Tariffata della Città di Palermo”. Atto che entrerà in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2023. La direttiva limita al perimetro delle zone A, B, C e D, cioè alle aree più centrali della città, la gestione di AMAT. Il Comune si riserva quindi di individuare le nuove modalità di utilizzo delle altre aree divenute zone bianche. Questo in attesa di nuove determinazioni sulla loro gestione.

Inoltre, viene dato mandato all’AMAT, con valore di direttiva vincolante, di predisporre un programma odinario di esercizio per il trasporto pubblico locale. Una strategia che consenta alla società di erogare con maggiore efficienza ed efficacia i servizi. Oltre a garantire una maggiore capillarità, il piano dovrà prevedere incrementi degli obiettivi chilometrici, ai fini della corresponsione per intero del corrispettivo a carico della Regione. La delibera prevede che la rimodulazione di ulteriori servizi sarà oggetto di un successivo provvedimento.

L’assessore Carta: “Obiettivo rilanciare mobilità urbana”ù

Soddisfatto l’assessore al Ramo Maurizio Carta. L’esponente della Giunta Lagalla commenta così la delibera approvata dalla Giunta. “Oggi abbiamo compiuto un atto importante che riconosce AMAT come un’azienda in grado non solo di risanarsi ma anche di sviluppare il servizio e renderlo più efficiente e che avvia un processo di risanamento finanziario, riduzione dei costi e miglioramento delle entrate e di revisione del piano industriale per consentire ad AMAT di essere l’azienda della mobilità sostenibile dei palermitani, potendo investire progressivamente sui mezzi, sul personale, sui processi, sull’auto-finanziamento, sull’innovazione, sulla sicurezza. E’ una delibera di sistema che rimette al centro dell’azione di governo la qualità del trasporto pubblico. E, di conseguenza, la qualità della vita dei cittadini”.