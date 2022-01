Amat sospende autobus per Monreale ed Isola delle Femmine, “Mancato rinnovo delle convenzioni”

Niente più autobus Amat diretti a Monreale ed Isola delle Femminile. A comunicarlo è la stessa azienda, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Una decisione dovuta al mancato rinnovo delle convenzioni con i Comuni interessati. Cambiano così gli itinerari di due autobus fondamentali per collegare il centro città alla periferia.

Il comunicato di Amat

A chiarire i motivi della sospensione delle extratratte è la stessa Amat, attraverso una nota. “Si comunica che dal 1° gennaio 2022 le corse in prolungamento per i Comuni di Isola delle femmine (linea 628) e Monreale (linea 389) subiranno una sospensione. Ciò non essendo state rinnovate le rispettive convenzioni entrambe scadenti il 31 dicembre 2021″.

Cambiano così i percorsi delle due linee. “Conseguentemente, i bus della linea 628 limiteranno tutte le corse in località Punta Matese (R.T. Marconi). Area da dove, una volta effettuata l’eventuale sosta di capolinea, ripartiranno in direzione di viale del Fante mentre i bus della linea 389, proveniente da piazza Indipendenza, eseguiranno l’ultima fermata della corsa di andata in quella denominata Rocca-Calatafimi e, dopo avere eseguito la manovra di inversione di marcia senza passeggeri a bordo proseguiranno il servizio fino al capolinea di piazza Indipendenza“.