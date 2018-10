i consiglieri comunali del m5s lanciano l'allarme

Di seguito la nota del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle di Palermo, composto dai consiglieri comunali Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo, sulla partecipata Amat.

“L’Amat, per bocca del suo legale rappresentante, ha deciso di stralciare somme per 48 milioni di euro che dimezzerano il capitale sociale e porteranno la società a registrare un’enorme perdita di esercizio nel 2017. Il Comune però non potrà ripianare prima del 2019 le perdite (prima dovrà essere presentato un nuovo piano industriale e di risanamento); per questo temiamo che ci possano essere rischi per la continuità aziendale per la nostra partecipata del trasporto pubblico locale, già provata e in crisi per la gestione non retribuita del tram”