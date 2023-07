Esercente denunciato alla Procura

Esercitava la vendita ambulante nel lungomare di Mondello con autorizzazione contraffatta. Un uomo di 60 anni, C.A., aveva utilizzato questo escamotage per tentare di aggirare i controlli amministrativi della polizia municipale. Ed ha quindi materialmente ha contraffatto un’autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto.

I riscontri con la capitaneria

Gli agenti del nucleo controllo attività commerciali della polizia municipale di Palermo hanno voluto vederci chiaro. E così hanno avviato delle verifiche davanti ad una presunta autorizzazione rilasciata su suolo demaniale marittimo. In pratica questo documento permetteva il commercio sulla passeggiata di via Regina Elena a Mondello. Dopo un riscontro con i colleghi della locale capitaneria si è scoperto che il documento era falsificato. Questo raggiro ha permesso al commerciante di derogare alle restringenti normative locali di divieto di commercio ambulante sulla borgata marinara di Mondello.

Il sequestro e l’accusa

Il documento è stato posto in sequestro e l’uomo denunciato alla Procura che ha aperto un fascicolo per falsificazione di documento finalizzato allo scopo di lucro.

Recentemente altra attività anti abusivismo

Periodicamente a Mondello ci sono attività di contrasto agli ambulanti abusivi. Recentemente il nucleo di controllo attività commerciali della polizia municipale ha sequestrato un centinaio di borse e zaini in similpelle. Erano in vendita da diversi venditori abusivi che stazionano nei pressi del lungomare vicino la piazza della Sirenetta. Non appena hanno visto gli agenti della polizia municipale, i venditori sono fuggiti per non essere identificati lasciando le borse sull’asfalto. La merce è stata sequestrata per la successiva confisca e distruzione.

A novembre controlli a tappeto in via Maqueda su ambulanti e pub

Lo scorso novembre sono scattati controlli a tappeto in via Maqueda da parte della polizia municipale e dei tecnici comunali. Si è iniziato con una verifica delle licenze dei venditori ambulanti e poi si è passati alle autorizzazioni del suolo pubblico dei locali. L’intera operazione è stata decisa da parte degli assessori comunale Maurizio Carta e Giuliano Forzinetti per cercare di riportare la legalità in tratto della zona pedonale, quella che va dal teatro Massimo ai Quattro Canti.

Like this: Like Loading...