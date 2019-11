la denuncia dell'associazione siciliae mundi

Palermo caotica anche la sera, soprattutto nel centro città, dove alcuni negozianti e gestori di locali non rispettano le regole.

Lo denuncia, a seguito di una segnalazione, Loredana Novelli, presidente dell’associazione Siciliae Mundi.

Novelli parla di un “fatto increscioso” avvenuto alla ‘Champagneria’ di Palermo, un dedalo di viuzze stracolme di locali e frequentate soprattutto dai giovani.

Ecco cosa scrive Novelli: “Sono le 20 di un giorno qualsiasi della scorsa settimana, una donna cade sbattendo presumibilmente il viso, viene chiamato il 118 . L’ambulanza non riesce ad arrivare in via dell’Orologio fermandosi a P.zza Olivella, anche per la barella vi sono difficoltà. I tavoli, i cartelloni pubblicitari, le sedie, non permettono il transito ai mezzi di soccorso. Ci rendiamo conto che poteva succedere il peggio, non è “procurato panico” ma la realtà di una città dove i dehors e le regole vengono rispettate solo in alcune zone di Palermo.

Il comma 3 dell’art.6 del regolamento comunale così recita: “Le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di soccorso e per il passaggio pedonale non inferiore a mt.3…etc”.

Per fortuna l’altra sera tutto si è risolto al meglio – conclude Novelli -. Chiedere il rispetto delle regole, più attenzione alla nostra amministrazione comunale non riteniamo sia andare controcorrente”.

(foto di repertorio)