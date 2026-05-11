La rassegna Amici del libro, organizzata dall’associazione Retablo in sinergia con la fondazione Riv, prosegue il 13 maggio, alle 18, all’oratorio di Santa Cita di Palermo, con la scrittrice Francesca Maccani che presenterà il suo nuovo libro “Il tuo nome nel bosco” (Rizzoli). Dialogheranno con l’autrice Elena Santomarco e Salvatore Tedesco.





La scrittrice trentina d’origine vive a Palermo dove insegna lettere alla scuola secondaria ed è già autrice di romanzi di successo come “Agata del vento” (Rizzoli) e “Le donne dell’Acquasanta” (Rizzoli). Il suo nuovo racconto è ambientato a Bondone, antico borgo medioevale nel Trentino, nel lontano ma non lontanissimo 1961. Al centro vi sono le figure di Adele, Gianna e una comunità di montagna costretta a fare i conti con ciò che ha nascosto troppo a lungo. Adele, una giovane forestiera, infatti, rompe l’equilibrio di una comunità chiusa e costringe tutti a fare i conti con un segreto sepolto nel passato. Cerca Bortolo, un giovane carbonaio.





Guardata di sbieco dalle paesane e con gelosia feroce da Lisa, la morosa del ragazzo, che si ritrova diviso tra il senso del dovere e l’amore, Adele è accolta in casa da Gianna, una donna forte e schiva che non mostra volentieri al mondo il suo dolore. Ma in quella comunità diffidente dove basta una scintilla a riaccendere i rancori, sarà proprio Adele a portare a galla una verità troppo a lungo nascosta, un segreto custodito dagli alberi.

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Artista: Francesca Meccani

Prezzo: 0.00

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