Un concerto suddiviso in quattro serate

E’ uno dei pianisti più richiesti ed apprezzati a livello internazionale, definito talvolta “lo Steve Jobs del pianoforte”. Roberto Prosseda arriva a Palermo, al Politeama Garibaldi, per l’associazione siciliana Amici della Musica. Un doppio, emozionante appuntamento: lunedì 11 e martedì 12 novembre, rispettivamente alle 17.15 e alle 20.45, il musicista di Latina, uno dei pianisti più attivi nella scena concertistica in Italia e all’estero, eseguirà i primi due concerti dell’integrale delle sonate di Mozart. L’ampio progetto prevede 4 concerti: il terzo e il quarto avranno invece luogo all’interno del cartellone 2020, che sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni.

Prosseda ha guadagnato una notorietà internazionale in seguito alle incisioni Decca dedicate alla musica pianistica di Felix Mendelssohn, che ha inciso integralmente in 9 CD. È l’unico pianista con una carriera internazionale a tenere concerti con il pedal piano, strumento che ha riportato alla luce dopo un secolo di oblio. Attivo anche nella promozione della musica d’oggi, Prosseda ha in repertorio l’integrale della produzione pianistica di Petrassi, Dallapiccola e Aldo Clementi, e numerose composizioni di italiani contemporanei. È dedicatario di numerose composizioni pianistiche di celebri contemporanei, tra cui Aldo Clementi, Ennio Morricone, Luca Lombardi, Marcello Panni, Alessandro Solbiati, Michele dall’Ongaro, Paolo Castaldi, Ivan Fedele, Carlo Boccadoro, Nicola Campogrande.

Dal 2005 Roberto Prosseda suona regolarmente con alcune delle più importanti orchestre del mondo, tra cui London Philharmonic, New Japan Philharmonic, Moscow State Philharmonic, Moscow State Philharmonic, Santa Cecilia, Filarmonica della Scala, Bruxelles Philharmonic, Residentie Orkest, Netherlands Symphony, Berliner Symphoniker, Staatskapelle Weimar, Calgary Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic, Leipzig Gewandhaus. In Italia è ospite dei maggiori enti concertistici, tra cui l’Accademia di Santa Cecilia, il Teatro alla Scala, l’Unione Musicale di Torino, l’Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, il Teatro la Fenice, l’Accademia Chigiana di Siena, il Teatro Comunale di Bologna.

Nel 2010 la Deutsche Grammophon ha selezionato dodici incisioni di Prosseda per inserirle nel cofanetto “Classic Gold”, pubblicato nel maggio 2010.