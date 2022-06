Dopo due anni di stop per la pandemia

Amici di Livia torna. Dopo due anni di pausa dovuta alla pandemia, la kermesse riprende. La serata dell’8 luglio, a partire dalle 21, si terrà al Teatro di Verdura, storica sede dell’iniziativa.

Anche stavolta un gruppo di artisti ha condiviso il percorso con Livia Onlus. L’obiettivo è sempre quello: aiutare bambini e adolescenti a crescere nel loro percorso esistenziale attraverso anche una collaborazione con associazioni impegnate nel sociale.

Giovedì 30 giugno la presentazione

Alla manifestazione hanno aderito artisti siciliani che potrete incontrare giovedì alle 10.30 presso Padel Favorita in via del fante 58/f. Alla conferenza stampa saranno presenti il presidente di Livia Onlus Angelo Morello, il direttore artistico e regista Massimo D’Anna e il conduttore della serata Alessandro Amato. Annunciate le presenze di Salvo Piparo, Ernesto Maria Ponte, Lelio Analfino, Ivan Fiore, Stefania Blandeburgo ed altri artisti.

Prevendita dalla prossima settimana

Dalla prossima settimana partirà la prevendita solo ed esclusivamente attraverso il circuito Ticketone.

Livia Onlus raccoglie e distribuisce fondi dal 2013

Livia Onlus è una associazione no profit che dal 2013 raccoglie e distribuisce fondi per sostenere persone disagiate, soprattutto bambini e adolescenti, oltre che attività nel settore della prevenzione della salute e dei comportamenti.

È stata intitolata dai genitori Angelo e Roberta e dal fratello Guido, a Livia Morello, scomparsa a soli 18 anni a causa di una aortite.

È nata per colmare un pesante vuoto affettivo ma anche per far sentire sempre vicina, attraverso la moltitudine di attività, la sua presenza.

Le diverse opere realizzate

Livia onlus ha fatto felici i ragazzi alla parrocchia San Filippo Neri diretta da padre Miguel Pertini, alla quale ha donato, in momenti diversi, gli arredi per la ludoteca, due campetti di calcio a cinque, un pulmino da 9 posti per alcuni progetti, una palestra all’aperto oltre ad alcuni giochi per il parco interno.

Finanzia da anni un progetto di prevenzione cardiologica presso il Parco della Salute intitolato alla giovane dalla associazione Vivi Sano onlus, ha acquistato recentemente una carrozzina per un giovane tetraplegico per sopperire all’inerzia della burocrazia sanitaria locale, ha assistito nel tempo mamme e bambini gravemente malati per contenere le spese che le degenze comportavano, ha donato borse di studio o comprato materialmente i libri occorrenti per consentire la prosecuzione degli studi a ragazzi meritevoli, ha fatto questo e tanto altro, tutto è documentato su questo sito www.liviamorello.it o sulla pagina Facebook della associazione Livia onlus.

Le due principali fonti di acquisizione dei fondi, oltre a donazioni spontanee, sono il ricavato di uno spettacolo che ogni anno si svolge al Teatro di Verdura con la presenza di artisti siciliani anche di caratura nazionale e il 5×1000 che come è noto ciascun cittadino può donare attraverso la denuncia dei redditi apponendo il codice fiscale di Livia onlus, 97296430826 nell’apposito modulo della dichiarazione.

Ha anche ricevuto il “Premio Internazionale padre Pino Puglisi” che ogni anno assegna benemerenze a persone che si sono distinte per la loro bontà o ad associazioni per la loro attività.

A metà aprile, per effetto della riforma del terzo settore, Livia onlus è stata trasformata in Livia Ets acronimo appunto di ente terzo settore.