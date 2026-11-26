Si è svolta in mare, nelle acque antistanti il Golfo di Mondello, l’esercitazione complessa di ricerca e soccorso aeromarittimo denominata “Airsubsarex 2026”, coordinata dal 12° Centro Secondario di Soccorso Marittimo (M.R.S.C.) della Guardia Costiera di Palermo.

L’attività addestrativa è stata finalizzata a verificare l’efficienza delle procedure di ricerca e soccorso in mare (SAR – Search and Rescue), la tempestività degli interventi e la capacità di coordinamento tra le diverse amministrazioni chiamate a operare in una situazione di emergenza.

Lo scenario esercitativo ha previsto la simulazione di un incidente aereo: un velivolo passeggeri, con 40 persone a bordo e in volo da Lamezia Terme a Palermo, ha segnalato un’avaria a entrambi i motori, rendendo necessario un ammaraggio di emergenza nel Golfo di Mondello.

A seguito della segnalazione, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Palermo ha avviato le procedure di allertamento e attivato il dispositivo di soccorso, predisponendo le aree di ricerca e assegnando specifici compiti alle unità navali ed aeree intervenute.

Le operazioni hanno previsto l’impiego di motovedette della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco oltre a due elicotteri, rispettivamente della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca e al recupero dei naufraghi, al coordinamento degli assetti aeronavali e alla gestione delle comunicazioni operative. Nell’ambito delle attività simulate, i mezzi navali hanno effettuato le operazioni di avvicinamento e recupero dei naufraghi, mentre i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno svolto attività di ricerca subacquea. L’elicottero della Guardia Costiera ha inoltre simulato il recupero di un naufrago mediante verricellamento di un aerosoccorritore.

Parallelamente alle operazioni in mare, presso il porto di Palermo è stato predisposto il dispositivo per lo sbarco dei naufraghi e l’attivazione di un Posto Medico Avanzato. Il personale del SUES 118 e della Protezione Civile è stato coinvolto nelle attività di accoglienza, valutazione e assistenza sanitaria delle persone recuperate.

L’esercitazione ha rappresentato un’importante occasione di addestramento congiunto, consentendo di testare la funzionalità delle procedure di emergenza, l’efficienza delle telecomunicazioni, la disponibilità dei mezzi e la capacità di risposta della Sala Operativa del 12° M.R.S.C. di Palermo.

AIRSUBSAREX 2026 si inserisce nel programma di esercitazioni complesse volto a mantenere elevati standard di preparazione del personale e a rafforzare la cooperazione tra le istituzioni dello Stato. Un’attività fondamentale per consolidare l’efficacia del sistema nazionale di ricerca e soccorso marittimo e garantire una risposta tempestiva e coordinata nelle emergenze reali, con l’obiettivo prioritario di tutelare la vita umana in mare.

All’esercitazione hanno partecipato, nell’ambito delle rispettive competenze, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, la Regione Siciliana – S.O.R.I.S. del Dipartimento di Protezione Civile, la Prefettura di Palermo, la Questura di Palermo, il SUES 118, il Nucleo Aereo e la Sezione Volo Elicotteri della Guardia Costiera di Catania, il Locamare di Mondello, il Comando Provinciale e il ROAN della Guardia di Finanza di Palermo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile di Palermo, il Comando di Polizia Municipale di Palermo e la Stazione Radio Costiera di Palermo.