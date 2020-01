La nota

Terna sta realizzando i lavori di sostituzione del collegamento in cavo interrato 150 kV tra la Cabina Primaria di Cusmano e la Cabina Primaria di Uditore e comunica quali saranno le aree interessate dai lavori di cantiere che si concluderanno entro la terza settimana del mese di luglio.

Gli interventi di sostituzione dell’attuale collegamento, ormai vetusto, garantiranno sicurezza ed affidabilità al sistema elettrico dell’area metropolitana di Palermo e porteranno importanti benefici ambientali perché prevedono la posa di un nuovo cavo in isolamento estruso, tecnologicamente avanzato.

I lavori di cantiere, realizzati in stretta collaborazione con il Comune e gli Enti interessati, interesseranno tratti di via Giovan Battista Lulli, via Malaspina, via Rinaldo Montuoro, via Antonio Pacinotti, via Uditore, via Nazario Sauro, via Enrico Fermi e via Giovanni Campolo.

Per mitigare l’impatto del cantiere sul territorio e sul traffico cittadino, Terna utilizza la modalità di posa del cavo in tubiera, che consente di ridurre i tempi di occupazione delle sedi stradali interessate.

Al fine di eliminare l’impatto delle lavorazioni sulle due arterie stradali principali, via Leonardo da Vinci e Viale della Regione Siciliana, Terna utilizzerà la modalità “no-dig”, ovvero senza trincee, che permette la posa in opera dei cavi interrati senza ricorrere a cielo aperto.

L’organizzazione dei lavori prevede l’occupazione di porzioni delle sedi stradali per brevi tratti di posa del cavo (circa 30 mt ciascuno), che permette di ultimare i singoli interventi nell’arco di 2/3 giorni.

In occasione delle festività pasquali, Terna provvederà a sospendere temporaneamente le attività di cantiere per permettere alla cittadinanza spostamenti agevoli nelle strade interessate dai lavori.