I requisiti e come partecipare al nuovo bando

Nuove opportunità di lavoro in ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). È stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 6 dicembre 2022, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 20 unità, da inquadrare nella carriera direttiva con la qualifica di “Funzionario”, da inserire a tempo indeterminato (dopo un periodo di prova di 6 mesi) nella sede di Roma.

I posti disponibili

In particolare, il bando consentirà di selezionare:

12 funzionari giuridico-amministrativi ;

; 8 funzionari in analisi economico-statistica.

I requisiti generali

Per partecipare alle selezioni sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

idoneità fisica;

età non inferiore ai 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

buona condotta e qualità morali quali previste per l’accesso ai concorsi in magistratura;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

possesso dei titoli di studio di seguito indicati in relazione ai singoli profili professionali.

I requisiti specifici

Sarà, inoltre, necessario per il profilo di funzionario giuridico-amministrativo possedere una laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) o Scienze della politica (LM-62) o titoli equiparati o equipollenti; esperienza qualificata di almeno tre anni nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, maturata dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione in almeno uno dei seguenti ambiti: contrattualistica pubblica; misure di prevenzione della corruzione nell’attività amministrativa; obblighi di trasparenza; inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi e conflitti di interesse. Necessario almeno un anno di esperienza in contrattualistica pubblica.

Per chi desidera partecipare alla selezione per funzionario in analisi economico-statistica occorrerà una laurea magistrale in Scienze dell’economia (LM-56); Scienze economico-aziendali (LM- 77); Finanza (LM-16); Scienze statistiche (LM-82); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); Modellistica matematico – fisica per l’ingegneria (LM-44); Matematica (LM-40 ); Fisica (LM-17) o titoli equiparati o equipollenti; esperienza qualificata di almeno tre anni nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, maturata dopo aver conseguito il titolo di studio richiesto per l’ammissione, in almeno uno dei seguenti ambiti: ricerca economica e/o statistica; economia della concorrenza e della regolazione; economia pubblica e metodi di valutazione delle politiche; statistica e probabilità; econometria e statistica economica; analisi dei dati.

La selezione

L’iter selettivo consisterà in un’eventuale prova preselettiva (in caso di numero di domande di partecipazione superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso); una prova scritta teorico-pratica e una prova orale, distinte per codice, una valutazione dei titoli riservata ai candidati risultati idonei nella prova orale.

Per la partecipazione al concorso sarà necessario il versamento di un contributo di segreteria pari a 10 euro e il possesso di un indirizzo PEC nominativo.

Come candidarsi

L’istanza di partecipazione dovrà essere trasmessa per via telematica entro il 5 gennaio 2023, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale inPA.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando qui.