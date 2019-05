a partecipare 1700 persone

Si è svolta all’alba di stamattina la 5.30, una passeggiata non competitiva con 1.700 partecipanti che hanno camminato a passo veloce nel centro storico della città a Palermo.

Partenza Teatro Massimo dove Luisa Balsamo, organizzatrice della sesta edizione palermitana ha sventolato la bandiera e la lunga scia gialla ha cominciato a muoversi in direzione Corso Vittorio Emanuele godendosi una stupenda alba che orlava i monumenti e i tanti vicoli al risveglio.

Tutti in t-shirt gialla con la scritta 5.30, c’erano impiegati, studenti universitari, amanti dello sport, professionisti e pochissimi podisti, perché il senso della manifestazione era proprio quello della non competitività.

Dopo Corso Vittorio il lunghissimo corteo color giallo ha attraversato Piazza Bologni, Salita Raffadali, Discesa Dei Giudici, le piazze: Aragona e S. Anna e si è diretto lungo la via Paternostro, Piazza San Francesco, via Immacolatella, via dei Chiavettieri, piazza San Domenico, via Bara all’Olivella ed è finalmente giunto nella scalinata del Teatro Massimo, dove ad attenderlo c’era un ricco banchetto con frutta di stagione e bibite rinfrescanti.

Il pubblico anche quest’anno era entusiasta; Adelaide Pitaresi, farmacista, insieme alla cugina Federica per esempio hanno detto: “Bellissimo evento, ora un po’ di relax e poi si torna al lavoro”, seduti sulla scalinata del Massimo anche i colleghi del Sispi e i triathleti Carlo D’Angelo e Ciccio Castronovo che finora non si sono persi un’edizione.

Ha commentato Castronovo: “Amo lo sport e lo pratico da tantissimi anni, ma è bello anche gustarsi il piacere di camminare all’alba e vedere i monumenti che si tingono di rosso”. Entusiaste anche Egle Greco, insegnante, Simona Messineo, ingegnere e Manuela Mollica, avvocato: “E’ un evento che ripeteremo sicuramente – hanno detto -, bellissime sensazioni”.

Gli hanno fatto eco Vittorio e Gaia, studenti universitari: “E’ il secondo anno che partecipiamo alla 5.30, correre in tantissimi senza fretta quando il sole sorge è una sensazione meravigliosa che ripeteremo”.

Soddisfatta la madrina della manifestazione Luisa Balsamo che ha dichiarato: “Anche quest’anno è andata benissimo, gli iscritti sono aumentati e l’energia dei partecipanti ha contagiato anche chi ha seguito l’evento dall’esterno; la cosa più importante credo sia quella di aver coinvolto sempre più gente nel mondo dello sport”.