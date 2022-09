La marcia del Terzo Polo

È agli sgoccioli la campagna elettorale per le elezioni regionali e politiche del prossimo 25 settembre e anche in Sicilia arrivano i big per sponsorizzare i propri partiti agli elettori, soprattutto agli indecisi, che sono ancora tanti. Il terzo polo, che sull’Isola candida l’assessore all’Economia della giunta Musumeci e vice presidente Ars, Gaetano Armao, attende l’arrivo di Matteo Renzi. Questa mattina, intanto, il senatore Davide Faraone terrà una conferenza stampa.

Renzi e la sfida a Conte

Renzi arriverà a Palermo nello stesso frangente in cui ci sarà anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in Sicilia (sabato sarà a Palermo). Tra i due non è ancora terminato l’attrito scoppiato sul tema del reddito di cittadinanza. ‘Il papà del reddito”, così lo aveva definito Renzi in riferimento alla visita di Conte al Borgo Vecchio risalente allo scorso giugno. Anche questa volta la sfida sarà ravvicinata.

La conferenza di questa mattina

L’incontro è previsto alle 10.30. Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva sarà in compagnia di Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture in Via Mozart 8, a Palermo. E domenica arriverà nel capoluogo siciliano Matteo Renzi per tentare ancora di più di conquistare gli ultimi elettori indecisi prima del rush finale della campagna elettorale fio all’election-day del 25 settembre.

Il tour di Faraone

Intanto è proseguito fino a ieri il tour elettorale di Davide Faraone. Ieri era a Gela con Teresa Bellanova. “Chilometro dopo chilometro – dice Faraone in post sui social -, città dopo città, giorno dopo giorno, incontriamo un ritrovato impegno, tanto entusiasmo, la voglia di esserci per una sfida che si chiama competenza, concretezza, serietà, la sfida di far vincere la nostra forza tranquilla”.

La visita al sindaco Zambito

Ieri l’entourage è stato anche a Siculiana per una visita a Peppe Zambito. “Uno di quelli che la fascia tricolore la porta perché sa che ha sulle spalle il destino della sua comunità, la responsabilità di costruire quotidiane libertà alla sua gente, di offrire condizioni di sviluppo e di legalità. Peppe non molto tempo fa ha ricevuto minacce di morte, ma lui, così come sempre, cammina a testa alta e con la schiena dritta per difendere i beni comuni e contrastare la violenza. Il 25 novembre del 2021, davanti alla casa comunale, ha installato una enorme panchina rossa in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Un simbolo, un segnale forte e chiaro, quello di una amministrazione che sta dalla parte dei diritti, della nonviolenza, del futuro”. Così Davide Faraone su Facebook.