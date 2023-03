Ancora autovelox sulle stade siciliane, ecco dove saranno questa settimana

Redazione di

27/03/2023

Controllo della velocità sulle strade statali e autostrade siciliane con autovelox, telelaser e trumcam. Come consuetudine, a pubblicare l’elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità nell’isola fino a domenica prossima, 2 aprile, è stata la polizia di Stato sul proprio sito online. Le postazioni di controllo della velocità si trovano su autostrade, strade statali e non solo.

Ecco quali sono gli autovelox presenti lungo le strade

Gli autovelox sono posti sia sulle strade statali che sulle autostrade e, oltre ai cartelli posti in prossimità delle postazioni, le forze dell’ordine cercano di fare prevenzione rendendo pubbliche anzitempo le tratte monitorate. La Polizia Stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.

Le sanzioni per chi non rispetta i limiti di velocità

Le sanzioni sono differenti a seconda del livello di superamento della velocità. Fino a 10 Km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Gli autovelox servono a evitare gli incidenti

L’ultimo incidente è avvenuto nel Trapanese con 6 vittime mentre un’altra è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Le vittime viaggiavano su una Fiat Doblò e un’Alfa 159 che si sono scontrate frontalmente. Un impatto violentissimo come testimoniano le carcasse delle due auto ridotte a un ammasso contorto di lamiere, tanto che le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Trapani e da Alcamo, hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi delle persone che erano a bordo. Cinque delle sei vittime, tutte di Carini, viaggiavano sul Fiato Doblò. Morto anche un uomo di 44 anni, di Erice, che era alla guida dell’Alfa 159. In rianimazione nell’ospedale di Trapani è ricoverata una donna di 34 anni, che era a bordo della 159. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze del 118, anche i carabinieri e gli agenti della Polstrada che hanno compiuto i rilievi di rito per accertare le responsabilità e le cause dell’incidente, legate quasi certamente all’alta velocità.