Fino al 26 febbraio

Non si fermano i controlli da parte della polizia stradale sulle strade statali e autostrade siciliane. L’introduzione di autovelox, telelaser e trumcam in diverse arterie dell’isola. A pubblicare l’elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità nell’Isola fino a domenica prossima, 26 febbraio, è la polizia di Stato sul proprio sito online.

Gli autovelox sono posti sia sulle strade statali che sulle autostrade e, oltre ai cartelli posti in prossimità delle postazioni, le forze dell’ordine cercano di fare prevenzione rendendo pubbliche, anzitempo, le tratte monitorate.

La polizia stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam. Di seguito l’elenco delle postazioni attive da lunedì 20 febbraio fino a domenica 26.

Ecco l’elenco

Giorno 22 febbraio 2023

Autostrada A18 Messina-Catania (Messina)

Strada Statale SS115 Sud Occidentale Sicula (Agrigento)

23 febbraio 2023

Autostrada A18 Messina-Catania (Messina)

A29 direzione Palermo-Trapani (Trapani)

A19 (Enna)

Strada Statale SS640 di Porto Empedocle (Caltanissetta)

24 febbraio 2023

Autostrada A18 Messina-Catania (Messina)

A20 Messina-Palermo (Palermo)

A29 Palermo-Mazara del Vallo (Palermo)

Strada Statale SS640 di Porto Empedocle (Caltanissetta)

25 febbraio 2023

Autostrada A18 Messina-Catania (Messina)

A29 Palermo-Mazara del Vallo (Palermo)

Strada Statale SS115 Sud Occidentale Sicula (Agrigento)

26 febbraio 2023

Autostrada A18 Messina-Catania (Messina)

Strada Statale SS385 di Palagonia (Catania)

SS640 di Porto Empedocle (Caltanissetta).

Metodo preventivo

Un modo per evitare incidenti e persuadere gli automobilisti a procedere a velocità moderata nei tratti interessati. L’obiettivo è di evitare incidenti. Come fa sapere la polizia di Stato, gli autovelox sono posti sia sulle strade statali che sulle autostrade. Oltre ai cartelli in prossimità delle postazioni, le forze dell’ordine cercano di fare prevenzione rendendo pubbliche anzitempo le tratte monitorate.

Indigesto agli indisciplinati

Gli autovelox sono abbastanza indigesti in Sicilia ma necessari per frenare gli indisciplinati. A Palermo sono anche tanti come è stato reso noto dalla polizia municipale. Secondo i dati forniti dai caschi bianchi nei primi 10 mesi del 2022 sanzionati ben 43.905 veicoli mediante il controllo dei box fissi, con la decurtazione, ai trasgressori, di 80.193 punti dalle patenti. 12.252 veicoli sono stati ripresi dalle apparecchiature mobili e decurtati 38.272 punti. 896 automobilisti sono stati sorpresi col telelaser e sono state contestate immediatamente le sanzioni con la decurtazione di 3.280 punti-patente.