Sull’autostrada A20 Messina-Palermo

Sono stati programmati in una giornata di minor flusso viario i lavori di rifacimento del manto stradale dello svincolo autostradale “Giostra” (tangenziale di Messina), dell’autostrada A20 Messina-Palermo. Tra le sette del mattino e le otto di sera del 19 febbraio, le squadre di Autostrade Siciliane interverranno per la ripavimentazione della rampa di ingresso che conduce i veicoli sia in direzione Palermo che in direzione Messina.

Svincolo chiuso al traffico

La strada verrà pertanto interdetta al traffico in entrata e anche chi si muove in autostrada da Palermo verso Messina dovrà osservare l’obbligo di uscita a Giostra, per rientrare poi al successivo svincolo di Boccetta.

Gli altri lavori previsti

Lavori di manutenzione anche per i sottopassi che si trovano nei pressi dello svincolo di Rosolini dell’autostrada A18 Siracusa-Gela. Dalle ore 7.00 alle ore 16.00 di lunedì 21 febbraio, verranno ripristinati gli impianti di illuminazione con la conseguente chiusura al traffico in quelle ore della rampa in uscita dello svincolo per chi proviene da Siracusa.

La Messina-Palermo

Tornando sulla autostrada A20 Messina-Palermo, le squadre di Autostrade Siciliane il mese scorso sono intervenute anche presso lo svincolo di Boccetta. Gli interventi erano iniziati lo scorso 27 dicembre per restaurare, riparare e rinnovare lo svincolo autostradale “Boccetta” di Messina. Effettuati anche lavori in notturna per completare nel più breve tempo possibile le opere.

Autostrade Siciliane: arenata al momento la concertazione con i sindacati

La governance di Autostrade Siciliane la scorsa settimana ha espresso “il proprio rammarico per l’improvviso arresto alla contrattazione sindacale, che vede i lavoratori in attesa da anni sul tema dell’applicazione del nuovo contratto. Dopo mesi di serena concertazione, nell’ultimo incontro di ieri in contrada Scoppo, si registrato la scelta delle sigle sindacali di non condividere i criteri imposti dalla legge regionale sui tetti retribuitivi relativi al salario accessorio, ai quali l’ente è costretto inderogabilmente ad adempiere. L’amministrazione di Autostrade Siciliane, non sottraendosi agli impegni presi, esprime l’auspicio che nel più breve tempo possibile le difficoltà riscontrate possano trovare soluzione, nell’interesse di tutti i lavoratori e nel rispetto dell’impianto normativo vigente”.