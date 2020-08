Le previsioni del tempo

Da venerdì arriveranno le piogge anche violente al Nord. Ma al Sud la perturbazione arriverà la prossima settimana.

In Sicilia è prevista una fase stabile per questi giorni con un caldo moderato. La perturbazione che segnerà la fine dell’estate al Nord e all’afa qui da noi sarà marginale alle prese solo con qualche banco di nubi basse tra Messinese e Palermitano orientale.

Anzi seguirà un’ennesima rimonta anticiclonica da metà settimana, preludio di un nuovo rialzo termico, più marcato tra giovedì e sabato per l’afflusso di torride correnti nordafricane.

Il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diffuso l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido per domani. Sulla provincia di Palermo è definita “media ” la pericolosità per rischio incendi. Si prevede una temperatura massima percepita di 34° centigradi.