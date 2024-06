L'avviso della protezione civile

Continua il caldo in Sicilia con temperature oltre i 30 gradi e rischio incendi con preallerta arancione. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore numero 113.

Per la giornata di martedì 11 giugno quindi il rischio incendi in tutte e nove le province dell’isola si attesta a livelli di preallerta arancione con pericolosità media ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa e bassa a Messina, Palermo e Trapani.

Caldo con temperature percepite oltre i 30 gradi

Umidità e caldo percepito superiore ai 30 gradi nelle tre città siciliane prese a campione: a Catania ed a Palermo mentre si attesta a 29 a Messina. Nessun bollino giallo per le ondate di calore.

L’avviso non indica bollino giallo neppure per la giornata di mercoledì 12 quando a Catania è indicata una temperatura massima di 33 gradi; 30 a Messina, 29 a Palermo.

Il quadro meteo per martedì 11 giugno in Sicilia

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da mosso a poco mosso.

Le previsioni per il 12 giugno

Prosegue l’alta pressione con tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.