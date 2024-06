La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte del 9 giugno e per le successive 24 ore.

Per la giornata di domani, domenica, è stato dichiarato un rischio di incendi con pericolosità alta nelle province di Palermo e Trapani ed un livello di allerta di colore rosso (attenzione).

Per quanto riguarda il rischio di ondate di calore, sempre per domani, è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 34 gradi centigradi (livello 1, colore giallo).

Le previsioni per domenica 9 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano Scipione comanda il tempo sulle regioni, ma in questa giornata il cielo si presenterà a tratti più nuvoloso su Campania, Basilicata e Puglia. Non sono attese precipitazioni. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari pertanto risulteranno poco mossi o calmi. Il clima sarà estivo, anche rovente in Puglia e Sicilia.

Nel resto d’Italia

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Nord. La pressione diminuisce pertanto la giornata inizierà subito con un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto. Nel corso del pomeriggio arriveranno forti temporali che dal Nordovest si incammineranno verso il Triveneto in serata e nottata. Sono previsti fenomeni estremi come grandinate e improvvisi colpi di vento. Clima più fresco ove temporalesco, estivo altrove.

Centro e Sardegna. L’anticiclone Scipione perde di potenza e così la giornata partirà subito con un cielo molto nuvoloso o coperto, ma senza precipitazioni. Nel corso del pomeriggio arriveranno alcune precipitazioni tra la Toscana e il Lazio, occasionalmente sotto forma di temporale. Altrove ci saranno schiarite soleggiate. Venti da sud, Mar Tirreno molto mosso. Clima estivo.