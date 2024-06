Incendi rifiuti la scorsa notte a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere Cep, Borgo Nuovo e Zen per spegnere i roghi di spazzatura nei pressi dei contenitori. La raccolta in periferia è andata a rilento e si sono formati cumuli di spazzatura in diverse zone del capoluogo. Le squadra antincendio sono intervenute in via Cammarano, in via Paladini, via Fazello, in via Caltagirone, via Agesia di Siracusa, via Pensabene.

Roghi continui

Decine di incendi di rifiuti anche nei giorni scorsi. I roghi sono stati appiccati nel quartiere Zen, in viale Michelangelo e a Borgo Nuovo dove la raccolta della spazzatura va a singhiozzo.

Sono state impegnate diverse squadre in via Einaudi, via Marciano, via Costante Girardengo, Largo Gibilmanna, via Leon Dufourmy, via Leonardo Pisano, in via Pietro D’Alvise, in via Fausto Coppi, in via Giuseppe Capparozzo. Incendi di rifiuti anche in provincia di Palermo a Capaci e Carini. Disagi anche in via Ragusa Moleti: da una settimana che non passa nessuno autocompattatore della Rap.

L’inferno di fuoco allo Zen

Inferno di fuoco all’interno del quartiere Zen di Palermo. Qualche giorno fa alcuni vandali hanno appiccato le fiamme ad alcuni cumuli di spazzatura abbandonati illecitamente in via Fausto Coppi, all’altezza della chiesa. Il fuoco è divampato immediatamente, raggiugendo anche un paio di metri di altezza. In zona si è dispersa una grossa quantità di fumo nero. L’aria è diventata immediatamente irrespirabile. E in città si rivedono i soliti cumuli di rifiuti.

Fiamme allo Zen, residenti costretti a chiudersi in casa

A causa del rogo e dei suoi effetti, i residenti della zona hanno dovuto serrare le finestre che davano su via Fausto Coppi. Per spegnere l’incendio si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Gli uomini del 115 hanno spento le fiamme intorno alle ore 23, riportando la situazione alla normalità. “La gente per bene è stanca di subire questo degrado – dichiara Salvo Tranchina, residente ed attivista allo Zen -. Chiediamo l’intervento dello Stato. E’ evidente la ricaduta sull’inquinamento all’ambiente di questi gesti, oltre alla possibile intossicazione delle persone. La gente è stanca di veder accadere sempre le stesse cose”. Sul posto sono rimasti i residui dei rifiuti ormai carbonizzati, i quali dovranno essere rimossi quanto prima dalle maestranze di Rap. E proprio gli uomini dell’azienda di piazzetta Cairoli saranno chiamati a rimuovere gli ennesimi ammassi di spazzatura che si stanno nuovamente accumulando fra le strade della città.

Bruciata una vettura

Una vettura è stata data alle fiamme la scorsa notte in via delle Conciliazione a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. L’auto, una Giulietta Alfa Rome è stata danneggiata dal rogo. La vettura era stata rubata nei giorni scorsi. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia che stanno indagando.

