Saranno fondamentali per la seconda fase della raccolta differenziata

Arrivano forze fresche in casa Rap. Dopo anni di blocco sul fronte delle assunzioni, da oggi qualcosa cambia. Stanno per prendere servizio infatti i 46 nuovi autisti vincitori del relativo concorso. La procedura fu avviata a dicembre 2022 dall’ex amministratore unico Girolamo Caruso. Successivamente, i partecipanti hanno presentato la documentazione e sostenuto le prove d’esame. Test e carte sui quali è stata definita la graduatoria. Non sono mancati i problemi. Sull’esito del concorso sono arrivati anche una serie di ricorsi al Tribunale del Lavoro che, almeno per il momento, non hanno stravolto le decisioni dellla commissione.

Entrano in servizio i 46 nuovi autisti

I nuovi dipendenti di Rap hanno ritirato la lettera di immissione in servizio nella giornata di venerdì 24 maggio. Da oggi in avanti partiranno i corsi di formazione necessari all’avvio al lavoro. Gli stessi dureranno circa una settimana. Arco di tempo nel quale l’azienda fornirà alle nuove forze in organico sia i badge che il vestiario. Come è noto, il contratto iniziale prevederà un tempo determinato di sei mesi, a cui seguirà la successiva stabilizzazione. Fatto previsto dalla delibera votata ad aprile in Giunta Comunale sul piano di risanamento di Rap. I 46 autisti entrati in servizio saranno fondamentali nell’avvio, atteso entro l’inizio dell’estate, del secondo step della raccolta differenziata porta a porta. Manovra che coinvolgerà la Zona Nord di Palermo, per un totale complessivo di 200.000 cittadini.

Assunzioni alla Rap, si attende l’arrivo degli operatori ecologici

Si chiude così il primo dei due maxi concorsi avviati da Rap. L’altro è quello relativo ai 306 operatori ecologici. Qualche settimana fa, l’azienda di piazzetta Cairoli ha pubblicato le quattro graduatorie relative ai 3500 partecipanti alla prova scritta che si è tenuta all’hotel Saracen di Isola delle Femmine il 29 aprile. Di questi, circa 1800 sono riusciti a superare la prova. Dalle graduatorie pubblicate sul sito di Rap usciranno i primi 106 assunti. Anche per loro è previsto un contratto a tempo determinato di sei mesi a cui seguirà la stabilizzazione in organico. Per gli altri 200 vincitori invece ci sarà da attendere il reperimento di ulteriori risorse finanziarie e l’avanzamento del piano di risanamento avviato da Rap.