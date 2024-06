L'avviso della protezione civile

Continua il caldo in Sicilia con temperature oltre i 30 gradi in quasi tutta l’isola e rischio incendi con preallerta arancione. Lo si legge nell’avviso 115 della protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore.

Per la giornata di giovedì 13 giugno quindi il rischio incendi in tutte e nove le province dell’isola si attesta a livelli di preallerta arancione con pericolosità media ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Siracusa e Trapani; pericolosità bassa ad Enna, Messina, Palermo e Ragusa.

Nessuna ondata di calore

Umidità e caldo percepito con temperatura massima percepita di 33 gradi a Catania mentre e nelle altre due città siciliane prese a campione: il dato si attesta a 28 gradi.

L’avviso non indica bollino giallo neppure per la giornata di venerdì 14 quando a Catania è indicata una temperatura massima di 32 gradi; 27 a Messina, 28 a Palermo.

Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 13 giugno

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un graduale rasserenamento.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; su litorale ionico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

La situazione per venerdì 14 giugno

L’alta pressione torna forte ed abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.