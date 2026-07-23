Ancora una casa popolare restituita al Comune e subito riassegnata ad una famiglia in graduatoria. Nella giornata di oggi, l’Assessorato all’Abitare sociale, guidato dall’assessore Fabrizio Ferrandelli, insieme al Nucleo Tutela Risorse Immobiliari della Polizia Municipale e agli uffici dell’Abitare sociale, ha provveduto alla riacquisizione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel quartiere Fiera, all’interno del complesso di via Don Minzoni, a seguito della riconsegna spontanea dell’immobile da parte degli eredi di un precedente assegnatario deceduto.

Immediata riassegnazione anche per evitare eventuali occupazioni

Si tratta di un appartamento al piano terra, in ottime condizioni abitative e pienamente fruibile da una persona con disabilità, caratteristiche che hanno consentito di destinarlo immediatamente al primo avente diritto inserito nella graduatoria dell’emergenza abitativa, offrendo così una risposta concreta e tempestiva a un nucleo familiare in condizioni di particolare fragilità.

Gesto di grande senso civico

“Si tratta di un gesto di grande senso civico – dichiara l’assessore all’Abitare sociale, Fabrizio Ferrandelli – che dimostra come stia maturando un’importante inversione di tendenza. L’azione costante dell’Amministrazione comunale, improntata alla legalità, ai controlli e alla corretta gestione del patrimonio pubblico, sta riuscendo a penetrare nella coscienza dei palermitani. Sempre più cittadini comprendono che, cessati i presupposti previsti dalla legge per l’utilizzo di un alloggio popolare, è giusto riconsegnarlo affinché possa essere destinato a chi ne ha realmente diritto”.

Segno tangibile che il clima cambia

“La circostanza che oggi siamo riusciti ad assegnare contestualmente un immobile in ottime condizioni, accessibile anche a un soggetto con disabilità, rappresenta il segno tangibile di un’Amministrazione efficiente, capace di trasformare il rispetto delle regole in un beneficio immediato per chi vive una condizione di emergenza abitativa. Ogni casa recuperata e subito riassegnata è una vittoria della legalità e della giustizia sociale. È questa la Palermo che vogliamo: una città nella quale il rispetto delle regole non è un’eccezione, ma la normalità, e nella quale i beni pubblici tornano rapidamente a svolgere la loro funzione sociale a beneficio delle famiglie più fragili”.