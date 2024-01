Rubati al reparto di chirurgia alcuni portafogli

I ladri sono entrati negli spogliatoi del reparto di Chirurgia dell’ospedale Civico di Palermo. I sanitari hanno trovato gli armadietti forzati. Sono stati rubati alcuni portafogli.

Sono in corso del indagini per risalire agli autori del nuovo raid vandalico ai danni di un reparto dell’ospedale. Si allunga la lista dei furti negli ospedali palermitani.

Devastato il reparto di radiologia dell’ospedale Villa Sofia

Nelle scorse ore, raid vandalico nel reparto di Radiologia dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Un uomo è entrato nel reparto e ha messo tutto a soqquadro danneggiando i monitor della nuova Tac acquistata grazie ai fondi del Pnrr che doveva entrare in funzione proprio in questi giorni e che a causa della devastazione nel reparto non potrà essere utilizzata. In tutte le stanze ci sono danni. Monitor per terra, frigoriferi con medicinali aperti attrezzatura danneggiata e lasciata sul pavimento.

Rubati i regali dei piccoli pazienti di oncologia del Civico

Dopo i furti di rame nei giorni scorsi che hanno provocato un blackout nel reparto di cardiologia dell’Arnas Civico, non si fermano i furti nei vari padiglioni, sono stati interessati chirurgia vascolare, sorveglianza sanitaria, padiglione amministrazione e la scorsa notte, non si sono fermati neanche davanti alle donazioni fatte in questo periodo natalizio per i piccoli pazienti dell’oncoematologia pediatrica, dove hanno rubato 10 tablet dono della Samot, un monitor holter pressorio portatile donato dall’associazione “la carezza di Vicky e Giorgia” delle bilance pesa persone per bambini, più vari oggetti personali che erano custoditi nella stanza del direttore dell’unità operativa di oncoematologia pediatrica Paolo D’Angelo. A denunciarlo il segretario Nursind Palermo Aurelio Guerriero segretario provinciale Nursind

Nuovi furti al Policlinico, presi di mira gli spogliatoi del reparto di ematologia

Ancora un furto messo a segno nel reparto di ematologia dell’ospedale Policlinico di Palermo. Pochi giorni prima gli infermieri e gli operatori sanitari dell’unità operativa di Medicina interna di area critica avevano bloccato due giovani, un uomo e una donna intenti a rubare negli spogliatoi che i ladri sono tornati di nuovo. Stavolta sono stati presi di mira gli spogliatoi del reparto di ematologia.