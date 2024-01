Si riapre il caso delle assunzioni alla Seus, la società partecipata della Regione che gestisce il 118 in Sicilia. Questo grazie ad un bando da circa 10 milioni.

Contratti flessibili

La Seus, infatti, sta cercando una società che le fornisca personale interinale da impiegare con contratti flessibili. Serviranno a coprire i vuoti d’organico che da un paio d’anni – secondo i sindacati – rendono massacranti i turni degli autisti soccorritori e a volte costringono anche a tenere fermi alcuni mezzi.

Bando “atipico”

Tuttavia piovono critiche e polemiche. Il bando risulterebbe essere atipico per una partecipata di queste dimensioni. Perché non identifica con esattezza il numero di autisti soccorritori di cui la Seus avrà bisogno nel corso dell’anno: non identifica nemmeno l’investimento che verrà fatto. Tecnicamente il bando assegna soltanto un budget di 9 milioni e 712 mila euro per ottenere la “somministrazione di personale a tempo determinato con qualifica di autista soccorritore”.

Così, la Seus potrà di volta in volta richiedere alla ditta che si aggiudicherà l’appalto la fornitura di personale in modo flessibile, cioè legato alle esigenze del momento.

La spiegazione del Presidente Seus

“L’iter del bando per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale autista-soccorritore del 118, iniziato diversi mesi fa e prossimo alla conclusione, non è in alcun modo dipeso da scadenze elettorali. Si tratta pertanto di congetture prive di qualsiasi fondamento, offensive del buon nome della Seus e dei propri amministratori e che respingiamo con assoluta fermezza” replica alle critiche il presidente della Seus, Riccardo Castro e aggiunge: “Questo avviso pubblico per reclutare autisti-soccorritori ha un’unica ed evidente motivazione, cioè migliorare ulteriormente la qualità del servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia che già da alcuni anni è penalizzato dalla carenza di personale. Il numero degli operatori che sarà richiesto alla società interinale che si aggiudicherà la gara europea- concepita dalla Seus nella massima trasparenza e in corso di gestione da parte della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana- è flessibile poiché dipenderà di volta in volta dalle necessità di personale per coprire i turni e non certo da altri fattori. Infine, precisiamo che la scelta dei singoli autisti-soccorritori da utilizzare non sarà fatta dalla Seus bensì in assoluta autonomia dalla società interinale che si aggiudicherà la gara”.