Al reparto di Radioterapia

Nuovo furto all’ospedale Civico di Palermo. I ladri sono entrati nel reparto di Radioterapia e hanno svaligiato gli armadietti dei dipendenti. Sono stati portati via oggetti personali dei sanitari. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale.

Furti e rapina all’ospedale Civico, Fials, sanitari sotto attacco

A fine giugno raid all’ospedale Civico. Qualcuno si è introdotto nello spogliatoio del reparto di seconda medicina al quarto piano del padiglione 4 trafugando effetti personali degli operatori sanitari e danneggiando l’armadietto. Successivamente una dottoressa è stata rapinata del portafoglio e spintonata da un altra persona, non è chiaro se sia lo stesso che poco prima si era intrufolata al quarto piano.

“Tutto ciò è stato ripreso dalle telecamere – spiega Mario Di Salvo, della Fials Palermo – ma questo avviene a reato consumato e pertanto non serve come prevenzione e non mette nessuno al riparo da furti, effrazioni e rapine. Il personale è estremamente preoccupato per la propria incolumità, oltre che indignato per il fatto di non essere in alcun modo tutelato da una sorveglianza reale e non virtuale. Sono anni che l’Azienda spende cifre considerevoli per un piano di sorveglianza che puntualmente non garantisce nessuno e ciò è dimostrato dalla frequenza e dalla reiterazione dei furti”.

Per Di Salvo e Giuseppe Forte, commissario Fials-Confsal Palermo, “il sindacato propone di istituire un fondo azienda di solidarietà per almeno risarcire i danni ai propri dipendenti, chiedendo un incontro urgente finalizzato all’istituzione di un servizio di sorveglianza non virtuale più capillare padiglione per padiglione”.

Nei mesi scorsi forzati armadietti spogliatoi

Il nosocomio palermitani da diversi mesi è nel mirino dei ladri. Alcuni mesi fa i malviventi sono entrati negli spogliatoi del reparto di Chirurgia. I sanitari hanno trovato gli armadietti forzati. Sono stati rubati alcuni portafogli. In corso del indagini per risalire agli autori del nuovo raid vandalico ai danni di un reparto dell’ospedale. Si allunga la lista dei furti negli ospedali palermitani.

Devastato il reparto di radiologia dell’ospedale Villa Sofia

In precedenza, raid vandalico nel reparto di Radiologia dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Un uomo è entrato nel reparto e ha messo tutto a soqquadro danneggiando i monitor della nuova Tac acquistata grazie ai fondi del Pnrr che doveva entrare in funzione proprio in questi giorni e che a causa della devastazione nel reparto non potrà essere utilizzata. In tutte le stanze ci sono danni. Monitor per terra, frigoriferi con medicinali aperti attrezzatura danneggiata e lasciata sul pavimento.