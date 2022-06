Ancora incendi in provincia di Palermo. Due grossi roghi sono divampanti a Bagheria in contrada Monaco e via Del Fonditore. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco o forestali. Impegnati anche gli agenti della polizia municipale.

Disagi anche nei pressi della linea ferroviaria. Diversi treni hanno avuto ritardo o sono stati cancellati. Incendi anche sulle Madonie tra Polizzi Generosa e Caccamo. Fiamme e danni anche a Trabia, Misilmeri e Partinico.

Incendi a San Martino delle Scale

Proseguono senza soluzione di continuità gli incendi nel Palermitano che oramai da 48 ore non danno tregua un po’ a tutta la provincia. Ancora una volta piromani in azione nella zona di San Martino delle Scale frazione di Monreale. Questa volta però il loro raid è stato subito sventato. Fiamme nella zona del Partinicese, nelle Madonie e nel Bagherese.

Monte Petruso di nuovo sotto attacco

A destare preoccupazione il fatto che i piromani hanno di nuovo voluto prendere di mira Monte Petruso a San Martino, già fortemente provato da un grosso incendio avvenuto tra venerdì e sabato scorsi. Forestale e vigili del fuoco hanno sventato questo nuovo raid grazie ad un tempestivo intervento che ha permesso di spegnere nell’immediatezza i ben tre punti fuoco che sono stati trovati.

Bagheria e Santa Flavia

Oltre 5 ore di intervento invece tra Bagheria e Santa Flavia dove un grosso incendio di sterpaglie ha minacciato alla periferia un nucleo di abitazioni. Situazione di panico anche tra Termini Imerese e Trabia dove in contrada Danigalci è andata a fuoco la vegetazione vicino ad alcuni immobili abitati. Si sono vissute scene di panico con i residenti a gridare e chiedere aiuto dopo aver autonomamente evacuato la propria abitazione. Altri roghi si sono verificati a Campofelice di Fitalia, a Cefalà Diana, a Partinico e nei pressi dell’uscita autostradale di Balestrate.

Altri incendi nel Trapanese

I vigili del fuoco del comando di Trapani sono intervenuti in 36 interventi per lo spegnimento di incendi di vegetazione, sterpaglie ed alberi in tutta la provincia. A Marsala, in contrada Granatello, l’incendio più impegnativo, che infatti ha reso necessario l’intervento dell’elicottero dalla base di Valderice. Oltre alle squadre da terra per spegnere il rogo che ha investito 10 ettari è intervenuto un mezzo aereo che è riuscito a contenere l’avanzare dell’incendio che già minacciava un ristorante ed altri edifici.

Fiamme anche nel Messinese

La strada statale 116 Randazzo-Capo Orlando è stata provvisoriamente chiusa nel tratto al km 41,150 nei pressi di Sinagra, in provincia di Messina, per consentire lo spegnimento di un incendio adiacente la statale. Sono presenti le squadre Anas, le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire l’intervento dei vigili del fuoco al fine di ripristinare appena possibile la circolazione.