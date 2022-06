Si sono catapultati fuori dalle loro case questa notte

Un incendio è divampato la scorsa notte in un’abitazione in via Rossellini, nel mercato storico di Ballarò a Palermo. Sono intervenute diverse squadre dei vigili che hanno impiegato molte ore prima di domare le fiamme. Sono in corso le verifiche per stabilire le cause dell’incendio.

Tutti in salvo i residenti

Gli occupanti dell’appartamento come i residenti delle altre abitazioni della palazzina sono stati messi in salvo. Non ci sono stati feriti fortunatamente ma solo gravi danni all’abitazione. I vigili del fuoco, intervenuti con tre diverse squadre per domare la violenza delle fiamme, dovranno anche valutare l’agibilità della casa danneggiata dal rogo.

Tre giorni fa altro rogo

Appena tre giorni fa un’intera famiglia si è messa in salvo dall’inferno di fuoco che si era scatenato all’interno della loro casa, nel centro storico di Palermo. E’ accaduto in via Dante. I residenti precauzionalmente avevano autonomamente evacuato l’immobile con i pompieri intervenuti in pochi minuti per domare il rogo. Il rogo si è scatenato quando tutti erano a letto. Qualcuno ha sentito puzza di bruciato e si è accorto del fumo e delle fiamme. Prima la chiamata ai vigili del fuoco, poi la corsa fuori dall’immobile per mettersi in salvo dalle altissime fiamme. A conclusione dell’intervento i pompieri sono riusciti a domare l’incendio ed a circoscrivere il danno in un solo vano della casa, da dove per l’appunto sarebbe partito l’incendio per un cortocircuito.

L’incendio della casa in via Ascoli

Un altro incendio, accaduto nel marzo scorso, aveva letteralmente devastato una casa in via Maurizio Ascoli a Palermo. Sono stati attimi di paura perché ad essere stata interessata dalle fiamme anche la colonna del gas in cui era allacciato l’immobile. Fortunatamente all’interno in quel momento non c’era nessuno. Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti sul posto e per diverse ore hanno lottato contro il rogo per riuscire a limitare al massimo i danni. L’allarme era scattato in tarda serata con l’immediato arrivo dei pompieri che hanno dovuto lavorare incessantemente per riuscire ad arginare l’enorme incendio che aveva interessato l’interno dell’immobile e che si era propagato persino all’esterno. Andarono distrutti diversi vani, un’auto che si trovava all’interno del garage e anche un’altra auto e un motorino che invece erano parcheggiati all’esterno, proprio accanto al prospetto.