Lo dice il presidente della prima circoscrizione Castiglia

“La Lega parla di mancata integrazione nel mercato di Ballarò, ma quando ci sono da votare i provvedimenti per il rilancio del quartiere non sono presenti in consiglio”. Il presidente della prima circoscrizione di Palermo Massimo Castiglia contesta l’uscita dei consiglieri comunali del Carroccio.

“Stiamo lavorando da anni per regolarizzare e migliorare le condizioni del mercato dell’usato d’intesa con i commercianti. Abbiamo preparato progetto che sono già in consiglio per il mercato al coperto a Ballarò. Stiamo lavorando per la pedonalizzazione e il miglioramento di tante strade e piazze nel mercato. Tutti progetti su cui lavoriamo con i tanti volontari che operano nel quartiere – afferma Castiglia – Come si fa a dire che non c’è integrazione.

Non serve solo la repressione. So che le forze dell’ordine stanno lavorando per individuare i partecipanti della rissa di ieri che nulla ha a che fare con la vita sana del quartiere. Quanto successo ieri risponde ad altre logiche che sono al centro delle indagini dei carabinieri e della polizia”.