All’alba un fortissimo boato ha svegliato il quartiere

Tragedia sfiorata in un appartamento a Partinico dove poco prima dell’alba di oggi è crollato parte di un solaio. La casa era abitata ma fortunatamente nessuna si trovava in quel momento all’interno del vano cucina, dove è avvenuto il cedimento. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco che hanno dichiarato l’immobile inagibile.

Il sopralluogo

L’episodio è accaduto in via Scalisi a poche decine di metri di distanza in linea d’aria dal commissariato di polizia, strada quindi nel cuore del centro abitato. La polizia municipale e i tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo e stabilito che l’immobile non è più fruibile, la famiglia che vi risiedeva all’interno è stata quindi evacuata.

Le prime ipotesi

Stando ad una prima verifica tecnica fatta dai funzionari del Comune, si ipotizza che questo cedimento possa essere frutto di potenziali infiltrazioni provenienti da un immobile che si trova accanto. Si tratta di un magazzino disabitato da tempo. Il crollo del solaio è avvenuto proprio in corrispondenza del tetto di copertura di questa struttura abbandonata. E’ possibile quindi che con il passare del tempo le infiltrazioni di acqua piovana abbiano fortemente indebolito la struttura del solaio, facendolo crollare nella parte corrispondente a quella del limitrofo magazzino.

Il pericolo incombente

I vigili del fuoco del distaccamento di Partinico hanno fatto una prima sommaria verifica e stabilito per l’appunto che l’intero appartamento, che si affaccia anche su via Lupo, non è più agibile. Infatti c’è il concreto rischio che le infiltrazioni si siano potute estendere anche altrove e che quindi buona parte della struttura possa non essere più sicura se sollecitata. La polizia municipale ha quindi stabilito l’interdizione dell’appartamento, apponendo i sigilli ad entrambi gli ingressi della casa che si sviluppano sulle vie Lupo e Scalisi. Negli ultimi anni sono diversi i crolli ad immobili che si sono verificati a Partinico, specie nel centro storico.