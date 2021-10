Si sbriciola palazzina, boato e paura all’alba nel trapanese

26/10/2021

Il boato intorno alle 5 di questa mattina, subito l’allarme lanciato ai vigili del fuoco. Alba di terrore nel cuore del centro storico di Calatafimi dove una palazzina ad una elevazione è crollata per intero, danneggiando anche un magazzino limitrofo. L’episodio è accaduto tra le vie Mucaria, Pietro Novelli e tenente Parisi, le strade su cui questo immobile di affacciava. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito o altri danni: l’immobile era infatti cadente e da tempo disabitato, così come il magazzino era in disuso. Nei pressi di dove è crollata la struttura non vi era posteggiato alcun veicolo e in quel momento nei pressi non c’era alcun pedone. I soccorsi Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo che hanno trovato sul posto il sindaco Giuseppe Gruppuso, eletto da appena qualche giorno, e una squadra della polizia municipale e dell’ufficio tecnico comunale. Nonostante vi fosse la quasi totale certezza che nessuno si trovasse dentro la palazzina al momento del crollo comunque per precauzione sono stati fatti intervenire anche i cinofili dei vigili del fuoco di Trapani che hanno effettuato una ricognizione dell’area. Le cause Si presume che dietro il crollo possano esserci diverse concause. La prima quella del possibile cattivo stato di manutenzione della struttura, su cui evidentemente da tempo non si facevano lavori di consolidamento e messa in sicurezza. Ad incidere, sempre sulla base soltanto delle prime ipotesi, anche le piogge di questi ultimi giorni che hanno finito per indebolire ulteriormente la già fragile e precaria muratura. Il Comune è al lavoro per rintracciare i proprietari e avvertirli di quanto accaduto. Ovviamente per loro potrebbero esserci delle grane riguardo alla possibilità vetusta dell’edificio. Il maltempo di questi giorni Certamente la bomba d’acqua venuta giù domenica può aver pesantemente inciso su quanto accaduto in questa palazzina. L’enorme quantità di acqua venuta giù dal cielo ha creato gravi danni anche nei paesi vicini, specie ad Alcamo dove locali, scantinati e supermercati si sono allagati, in un caso sono anche crollate delle mura perimetrali di una cantina vitivinicola.

