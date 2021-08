Indagini in corso

Ancora roghi di rifiuti a Palermo. Vigili del fuoco impegnati nel corso della notte a spegnere ancora fiamme nei cassonetti a Palermo. Più volte i pompieri sono andati nel quartiere Borgo Nuovo in piazzale Pirandello e Largo Castronovo per spegnere i roghi appiccati alla catasta di rifiuti.

Segnalati due piromani: indagini in corso

Alcuni residenti nel cuore della notte segnalavano la presenza di due ragazzini a bordo di uno scooter e con una tanica di benzina che avrebbero appiccato gli incendi. Sono in corso le ricerche dei due da parte delle forze dell’ordine. Si stanno cercando di acquisire le immagini di qualche sistema di videosorveglianza presente nella zona. Incendi di rifiuti anche in via Messina Marine.

Quasi conclusa raccolta dell’arretrato

La Rap da diversi giorni è impegnata in assetto straordinario per raccogliere e portare in discarica i rifiuti accumulatisi in parecchie vie i Palermo. Lo scorso fine settimana si è intervenuti in via Kolbe, Li Gotti, Corso dei Mille, Orecchiuta, Santa Maria Mazzarella, Cortigiani, Piazza Barberino, Santissima Mediatrice, Platania, e alcune strade del quartiere Marinella (es . via Calcante, Caduti sul lavoro, Salgari) e ancora via Aiace, Diomede, e un tratto del lungomare Cristoforo Colombo.

Task force per recuperare

“Il recupero dell’arretrato sulle strade servite da cassonetti, con la giornata di ieri è pressoché concluso – ha detto nei giorni scorsi l’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso – . Oltre alle 500 tonnellate di arretrato, l’azienda ha provveduto a rimuovere anche i rifiuti abbandonati dai comuni limitrofi , circa 200 tonnellate, sulle principali vie di accesso alla città ( esempio Galletti, viale Regione Siciliana, Corso dei Mille ecc). Da definire rimangono solo poche postazioni da cassonetto – continua l’Amministratore – 6 in tutto su un totale di oltre 1.000 ( Cartagine, via Beato Angelico, Aurelio Di Bella, Aloi, Falsomiele alta, Zuppetta) 2 vie a Bonagia( Ermellino e Visone), 2 vie che da mesi e mesi subiscono continui abbandono di rifiuti solidi urbani e ingombranti (via Calogero Zucchetto e via Ammiraglio Cristodulo).

Il tutto grazie all’abnegazione aziendale di tutto il personale di Rap ed alla piena e totale condivisione da parte dei sindacati del particolare momento e della consapevolezza che uniti non temiamo nessuno alla prova dei fatti. Devo, comunque, ricordare che Rap continua a registrare una carenza strutturale di risorse umane e strumentali a cui si sta ponendo rimedio, di concerto con l’Amministrazione Comunale, proprio in queste settimane”.