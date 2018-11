Livello di allarme giallo

Il maltempo non molla la presa anche se la situazione è migliorata rispetto ai giorni scorsi. In Sicilia occidentale la Protezione Civile ha valutato un’allerta meteo gialla, così come in Valle d’Aosta e Liguria, buona parte del Piemonte, Lombardia occidentale, parte del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, dell’Emilia Romagna, dell’Abruzzo e della Sardegna.