Ferma condanna delle istituzioni e solidarietà a studenti e personale

Un nuovo atto vandalico colpisce una scuola di Siracusa. L’episodio riguarda un plesso dell’Istituto comprensivo Martoglio – Verga, fatto che ha riacceso l’attenzione su un fenomeno che continua a destare allarme.

La risposta delle istituzioni non si è fatta attendere. L’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, è intervenuto con decisione: “Esprimo indignazione e una ferma condanna per i gravi atti di vandalismo verificatisi in un plesso dell’Istituto comprensivo Martoglio – Verga di Siracusa: colpire una scuola significa colpire l’intera comunità e tutto questo è inaccettabile”.

Non si tratta solo di un danno materiale, a essere colpito è un luogo simbolo e incide sull’intera comunità. “La scuola è un presidio dello Stato nei territori, vandalizzarla significa attaccare i valori dell’educazione, del rispetto e della convivenza civile, che le istituzioni hanno il dovere di difendere con determinazione”, prosegue Turano.

Solidarietà a studenti e personale

L’assessore ha, poi, espresso vicinanza verso la comunità scolastica coinvolta: “Nell’auspicare che le indagini conducano presto ai responsabili, alla dirigente scolastica, al personale e agli studenti va la mia piena solidarietà, insieme al sostegno dell’assessorato che rappresento”.

Gli episodi di vandalismo nelle scuole rappresentano una criticità diffusa. Colpiscono spazi pubblici fondamentali e alimentano un clima di insicurezza. Il caso di Siracusa conferma la necessità di azioni mirate. Prevenzione e collaborazione tra istituzioni e cittadini restano strumenti essenziali per proteggere la scuola e il suo ruolo nella società.