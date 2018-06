la regione pretende almeno il 30% di differenziata entro fine giugno

“I numeri della raccolta differenziata a Palermo negli ultimi mesi dimostrano che, grazie alla collaborazione e al impegno corale delle istituzioni, la situazione può migliorare progressivamente e costantemente. Se questo metodo di collaborazione non è politicamente più condiviso e se qualche burocrate regionale pensa di scaricare sui Comuni e sui sindaci le responsabilità di 15 anni di mortificazione dei cittadini e dei comuni e di assenza di Piani adeguati e impianti indispensabili, si rischia di innescare un conflitto tra istituzioni senza precedenti, del quale faranno le spese i cittadini prima di tutti. Continuo a credere che il buon senso possa prevalere sulla incompetenza e sulla burocrazia, ma certamente l’Anci non potrà non prendere una posizione netta se la situazione non cambiasse”.

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando, commentando i dati diffusi dalla RAP sull’andamento della raccolta differenziata nei mesi di aprile e maggio, nonché sulla raccolta di rifiuti ingombranti.

Per l’azienda infatti, superate le criticità relative all’avvio dello step 2 del Porta a porta 2, la Raccolta Differenziata nel mese di maggio registrata un andamento crescente.

Infatti il sistema di raccolta differenziata porta a porta è passato da 1.593.190 kg di frazioni differenziate nel mese di aprile a 1.945.780 kg nel mese di maggio, equivalente a un incremento di oltre 1 punto percentuale di RD.

In particolare:

Nel PAP 1, nel mese di maggio si è evidenziato un considerevole miglioramento: dal 47,22%, 1.146.940 kg del mese di aprile si è passati al 52,68%, 1.391.260 kg del mese di maggio; Nel PAP 2 STEP2, nel mese di maggio la gestione del II step del PAD 2 ha registrato un notevole miglioramento e quindi si avvia a normalità. Infatti dal 26,34%, 72.760 kg di frazioni recuperate del mese di aprile (10-30 aprile) si è passati a 57,77%, 202.720 kg del mese di maggio, un risultato straordinario, considerate tutte le difficoltà registrate nella fase di avvio. Ovviamente, per raggiungere lo stesso livello dello step 1 ( la cui percentuale RD si attesta al 65%) si sta puntando ad un ulteriore miglioramento delle performance, d’intesa con i soggetti costituenti il Tavolo tecnico per l’incremento della RD (Servizio Ambiente, VIU, SRR, CONAI).

Per quanto concerne lo STEP 3 del PAP 2 , il 14 giugno verranno avviate le attività propedeutiche all’avvio del terzo step (Borgo Vecchio, Castello a Mare, Tribunali), con le attività di distribuzione delle attrezzature e le campagne informazione e di sensibilizzazione. Già previsto per la prossima riunione del Tavolo Tecnico del 13 giugno, la partecipazione dei presidenti della I circoscrizione , Massimo Castiglia e della VIII Circoscrizione, Marco Frascapolara per il pieno coinvolgimento alle attività di avvio dello step.

Il concreto avvio è previsto a novembre.

Anche le borgate marinare di Mondello e Sferracavallo saranno coinvolte dalla raccolta differenziata. Infatti Rap dopo un periodo sperimentale di raccolta differenziata porta a porta presso le utenze commerciali ( bar ,ristoranti e strutture ricettive ecc.) potenzierà il servizio. Infatti oltre agli attuali ritiri in turno pomeridiano di cartone , plastica/ metalli, vetro e umido verrà eseguito un ulteriore prelievo della frazione organica anche in turno notturno , tre volte a settimana. Questa nuova attività di RD verrà regolamentata da apposita ordinanza sindacale.

Verranno coinvolti, come la scorsa estate anche i lidi balneari, i circoli ricadenti nella costa delle due borgate.

Nel mese di maggio particolare attenzione la Rap ha dato alle attività afferenti alla rimozione degli ingombranti abbandonati su strada per il ripristino del decoro urbano. La gestione degli ingombranti infatti, ha ottenuto risultati positivi, raggiungendo un valore record di 46.003 ingombranti così distribuiti : 4.698, 10,21% utenti, 19.164, 41,63% postazione mobile, 22.171, 48,16% strada.(Media mese 2018: 39.311 ingombranti,Media mese 2017: 32.668 ingombranti,Media mese 2016: 21.957 ingombranti). Nonostante l’impegno proficuo e ilrisultato raggiunto, nel mese di Maggio si riscontra un incremento notevole del fenomeno dell’abbandono evidenziato anche dall’incremento di segnalazioni. Su questo fronte la polizia Municipale in sinergia con Rap svolgerà attività di vigilanza e controllo per contrastare il fenomeno.

L’avvio di una campo di sensibilizzazione è previsto a fine mese.