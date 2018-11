AndrosBasket Palermo oggi alle ore 19 presso il Palazzo delle Aquile (Piazza Pretoria 1) presenterà la propria squadra e i relativi progetti per la stagione in corso, in presenza del sindaco Leoluca Orlando. Un’uscita ufficiale che permetterà alla società (che ha fortemente voluto l’evento), di rinsaldare il legame con la città.

AndrosBasket rappresenta il capoluogo nel campionato di Serie A2 femminile ed è la città più a sud del girone. Dai dirigenti filtra grande gratidutine alle istituzioni per la presenza del primo cittadino palermitano, che già in occasione di “Palermo Capitale della Cultura 2018”, aveva già accompagnato la società siciliana nella realizzazione del Memorial Claudia Riva.

