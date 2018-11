Giornata da ricordare per AndrosBasket Palermo: la società sportiva palermitana, ha tenuto una presentazione ufficiale presso una sala dell’importantissimo “Palazzo delle Aquile” in Piazza Pretoria. A presenziare all’evento anche l’assessore regionale per lo sport Pappalardo e il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

In rappresentanza della società, oltre le atlete della prima squadra e delle giovanili e tutto lo staff, anche la vice-presidente Simona Chines (ex campionessa e donna simbolo di AndrosBasket, nonchè mamma del capitano della squadra).

Un evento importante non solo per la società sponsorizzata dalla nota clinica Andros, ma per tutto lo sport palermitano e più in generale siciliano. Durante il proprio intervento, infatti, l’assessore Pappalardo ha fatto un punto della situazione sugli investimenti che la regione è pronta a effettuare per le infrastrutture sportive.

Circa 38 sono i milioni di euro che la regione avrebbe a disposizione, secondo quanto dichiarato dall’assessore. Non pochi e se ben utilizzati, possono dare una buona spinta allo sport nostrano. Significativa anche la partecipazione del sindaco che ha voluto dimostrare la sua vicinanza alla cultura sportiva che dovrebbe, sempre più, impregnare la nostra società, che troppo spesso se ne dimentica.

Tra le frasi più significative del primo cittadino: “Non può esistere una città senza sport”. Noi non possiamo che essere pienamente d’accordo. A intervenire è stato anche il presidente regionale della FIP Riccardo Caruso, che si è auspicato una maggiore presenza della regione e del comune di Palermo nella riqualifica di strutture sportive che esistono, ma che troppo spesso per cavilli burocratici o per disorganizzazione, non possono essere utilizzate.