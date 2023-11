La decisione del Carroccio. Secondo cambio nell'esecutivo di Lagalla

Alessandro Anello sarà un nuovo assessore della Giunta di Roberto Lagalla. La voce girava fra i corridoi di Palazzo Comitini dal primo pomeriggio. Adesso è arrivata la conferma in una nota ufficiale del Carroccio. Movimento prospettato già nel vertice di maggioranza durante le festività di Ognissanti. A lasciargli il posto sarà la collega Sabrina Figuccia, per la quale si prospetta un ruolo da coordinatore provinciale del partito, nonchè un posto da consulente del viceministro al Lavoro Claudio Durigon.

“Ringrazio il partito per avermi conferito questi prestigiosi incarichi – dichiara Sabrina Figuccia -. Ho deciso di accettare per crescere in un partito nazionale, che sta dimostrando un grande impegno anche sul nostro territorio. Voglio ringraziare il sindaco Roberto Lagalla per il lavoro svolto insieme, nell’interesse della città di Palermo e augurare al collega di partito Alessandro Anello buon lavoro per l’incarico di assessore, dando la massima disponibilità per tutti i dossier attualmente aperti in assessorato. Non mancherà il mio impegno sul territorio nel ruolo di Consigliere comunale”. Invariate le deleghe per il Carroccio, con il mantenimento delle aree dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo. Per Anello si tratta di un ritorno visto che, già nel 2008, fu assessore durante la seconda consiliatura di Diego Cammarata.. Ciò oltre al fascicolo, sul tavolo di Roberto Lagalla, relativo ai posti di sottogoverno da assegnare all’interno della coalizione.

Rimpasto a Palermo, cambio in casa Lega

Si concretizza così l’avvicendamento preannunciato negli scorsi mesi in casa Lega, spegnendo così le voci di un possibile cambio di casacca che avrebbe coinvolto proprio lo stesso Anello. A porre la parole fine sulla questione è stato, con ogni probabilità, il vertice tenuto nella giornata di giovedì 23 novembre fra la coordinatrice regionale Annalisa Tardino e il leader della Lega Matteo Salvini. La scelta è stata quella di confermare il patto di pre-consilatura, secondo il quale al primo rimpasto utile si sarebbe dovuta realizzare la staffetta fra i due esponenti leghisti. Un evento che era atteso per metà consiliatura, ma che è stata anticipato a causa della spaccatura all’interno della maggioranza fra il dimissionario Andrea Mineo e la compagine di Forza Italia. Proprio gli azzurri hanno chiesto ed ottenuto il cambio, che si concretizzerà con il futuro ingresso di Pietro Alongi. Fatto che, con ogni probabilità, sarà ufficializzato la prossima settimana. Quello di Anello è quindi il secondo avvicendamento dell’esecutivo comunale, a meno di un anno e mezzo dall’inizio della consiliatura di Roberto Lagalla. E chissa se sarà l’ultimo.